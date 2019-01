Slávna lyžiarka radí Vlhovej: Peťa, toto je návod, ako uspieť!

Marlies Raichová (rod. Schildová) už nevlastní rekord v počte víťazstiev v klasickom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok, ale nepríde o miesto medzi najvýznamnejšími osobnosťami disciplíny i celého odvetvia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nezabúda to pripomínať ani Mikaela Shiffrinová, ktorá prekonala svoj veľký vzor koncom decembra v Semmeringu. Tridsaťsedemročná Rakúšanka sa prišla pozrieť na nasledovníčky v utorok do Flachau, kde dosiahla dva z 35 slalomových triumfov v seriáli.

Prítomnosť jej najobľúbenejšej disciplíny píšu predovšetkým Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová. "Petra je silná a vie, čo robí. Veľa trénuje a jej tím robí všetko, aby bola úspešná. Musí vytrvať v tom, čo robí, nech nerobí nič iné, keď na to začne príliš tlačiť, vtedy to nepôjde. Ja som mala za súperky Anju Pärsonovú či Janicu Kosteličovú a tiež som mala veľa druhých miest na začiatku kariéry. Postupom času som aj mentálne zosilnela a druhé miesta som premenila na víťazstvá. Keď veríte, že nastane zmena, ona aj príde," povedala Schildová, ktorá vníma rozdiel medzi jej a súčasnou érou ženského slalomu: "Počas mojej kariéry určite bolo viac dievčat, ktoré útočili na víťazstvo. Keď počítam aj tie, ktoré majú pódiové ambície, je ich sedem, osem. Ostatné dievčatá sú pozadu. Je to veľký problém, rozdiel medzi top skupinou a ďalšími je vidieť. Na druhej strane, sú dievčatá, ktoré majú potenciál. Rakúšanky Liensbergerová či Gallhuberová potrebujú čas, momentálne robia príliš veľa chýb."

Schildová ukončila kariéru v septembri 2014 vo veku 33 rokov. Alpská veľmoc čaká medzi ženami na víťazstvo v špeciálnom slalome SP od novembra 2014, keď si ho pripísala Nicole Hospová. Marlies dúfa, že zlomiť by to mohla jej mladšia sestra Bernadette, ktorá mala na ZOH v Pjongčangu našliapnuté na zlatú medailu, no šancu stratila chybou v závere. Olympijské zlato chýba aj v obdivuhodnej zbierke Marlies: "Bolo to veľmi ťažké, v druhom kole predviedla výbornú jazdu a bola blízko zlatej medaily. Keď som doma videla, čo sa stalo pred koncom, len som sedela a nevedela som, čo so sebou."

Najcennejšiu medailu spod piatich kruhov "priniesol do rodiny" manžel Benjamin Raich, s ktorým sa naplno venujú ďalšej životnej etape. Začiatkom mája čakajú tretieho potomka: "Koniec kariéry som mala pekný, takže všetko je perfektné. Môj život sa zmenil, som viac zaneprázdnená. Nechýba mi stres pred pretekmi, skôr to, že nemôžem byť celý deň na lyžiach a robiť to, čo mám rada. Som však spokojná s tým, ako to je." Rodičovské témy už môže preberať aj s dlhoročnou kolegyňou zo zjazdoviek Veronikou Velez-Zuzulovou. Slovenka má jedného syna, Rakúšanka dvoch: "Materstvo všetko zmení, ale aj každé dieťa je iné. S Veronikou sme si napísali, keď porodila, verím, že si to užíva, želám jej to. Moje staršie dieťa už lyžuje, mladšie má len 1,5 roka, takže si ešte trochu počká, zatiaľ si len užíva sneh."

Pred mamou Marlies zanechala nezmazateľný odkaz lyžiarka Marlies. Teraz dostáva odkazy ona a jeden aj od najväčšej fanúšičky, ako sama seba nazýva Shiffrinová. "Marlies Schildová, srdečná vďaka, že si ma inšpirovala ako mladú lyžiarku. Bez teba by som nebola tam, kde som dnes. Naozaj. Pokiaľ aj ja dokážem inšpirovať aspoň jedného mladého športovca, ako si ty inšpirovala mňa, potom budem vedieť, že som skutočne splnila moju úlohu," vyznala sa Američanka po prekonaní rekordu. "Je skvelé, že to hovorí. Mikaela dokáže na lyžiach skvelé veci. Je to nádherné. Jej technika je vynikajúca a je pre mňa česť, že hovorí niečo také," reagovala Schildová. V silách 23-ročnej Shiffrinovej sú podľa nej aj ďalšie maximá vrátane absolútneho v podaní Ingemara Stenmarka, ktorý v bojoch o glóbusy nazbieral 86 víťazstiev: "Samozrejme, je veľmi mladá, keď ju nebudú prenasledovať zranenia a udrží si vysoký štandard, určite dosiahne rekord. Pre mňa to bolo o predvedení dokonalej jazdy a myslím si, že to je aj motivácia pre Mikaelu. Motivácia je, keď zajazdíte spôsobom, že to chcete vidieť znova v televízii, lebo sa vám to veľmi páčilo." Dnes je aktívna už len Shiffrinová, ale aj Schildovej snaha o dokonalosť na lyžiach môže naďalej inšpirovať.