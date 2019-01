Írsky bojovník žiari šťastím: Aké meno vybrali McGregorovci pre dcérku?

Žiari šťastím! Rodina hviezdneho bojovníka UFC Conora McGregora (30) sa rozrástla o ďalšieho člena. Fenomenálny Ír fanúšikom síce zatiaľ neukázal fotky novonarodenej dcérky, ale na sociálnych sieťach sa aspoň zveril, že všetko dobre dopadlo a dieťatko je zdravé. Prezradil dokonca aj meno.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

McGregor naposledy bojoval v oktagone UFC v novembri, keď utrpel porážku s Khabibom Nurmagomedovom. Odvtedy sa horúčkovite venuje prevažne propagácii svojej novej whisky Proper Twelve.

Najnovšie mu teda pribudli príjemnejšie starosti. Kontroverzný bojovník už má syna Conora juniora. Ten sa narodil 5. mája 2017. Teraz sa malý McGregor môže tešiť z toho, že má sestričku.

Conorova partnerka Dee Devlin pomenovala dcérku Croia, čo v doslovnom preklade znamená „srdcová záležitosť“. O všetkých ďalších faktoch sa zatiaľ len špekuluje. Aj samotný McGregor na verejnosť žiadne informácie nedáva. „Najlepší štart do roku 2019, ďakujem vám všetkým za krásne priania,“ napísal šťastný otecko k fotke, na ktorej on sám odchádza z nemocnice so synčekom a v ruke nesie „vajíčko“, v ktorom by mohla dcérka byť.