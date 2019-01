Prezident slovenského hokeja zatiaľ v kauze okolo Bokroša mlčí: Na koho strane je?

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút zatiaľ nebude komentovať kauzu okolo trénera SR 20 Ernesta Bokroša a manažéra Romana Ulehlu.

Vyjadrí sa až po tom, čo Bokroš predloží správu Výkonnému výboru SZĽH.

Kohút chce najskôr pozbierať všetky informácie. "Ešte nemám všetky dostačujúce informácie, ktoré potrebujem, aby som zaujal konkrétne stanovisko. Čakám od trénera Bokroša i manažéra Ulehlu kompletnú hodnotiacu správu, ktorú predložia na výkonnom výbore, ktorý bude v polovici januára. Potom k tomu ako zväz zaujmeme oficiálne stanovisko. Vystúpenie nášho výberu po športovej stránke zhodnotil kouč Ernest Bokroš na brífingu po návrate z Kanady. Ja nie som odborník na športovú stránku, ale musím povedať, že nielen ja, ale najmä fanúšikovia isto čakali viac," povedal Kohút pre portál hockeyslovakia.sk.

Prezident SZĽH však bude v najbližších dňoch zisťovať, či sú pravdivé tvrdenia hráčov o tom, že v projekte HK Orange 20 si museli prať veci sami a chodiť do nemocnice taxíkom. "Takúto informáciu som doposiaľ nemal, ale budem sa na to pýtať, a overím si to. Pretože podľa mňa má tím do 20 rokov vytvorené také podmienky, ktoré nemajú niektoré extraligové mužstvá."