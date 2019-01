Nominácia Fica na post ústavného sudcu ich nenechala chladných: Politici spustili vlnu kritiky

Robert Fico je skúseným politikom a svoju nomináciu na post ústavného sudcu má dobré premyslenú.

Uviedol to pre agentúru SITA líder parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý zároveň potvrdil, žehnutie Fica nepodporí. Podľa Kollára sa totiž Fico za pôsobenia v Národnej rade SR a na poste predsedu vlády SR zaujímal predovšetkým o oligarchov strany Smer-SD a nie o ľudí. "Mňa to veľmi prekvapilo, nemyslel som si totiž, že tento krok Fico urobí. Keď sa pozrieme na jeho pôsobenie, počas vládnutia sa v prvom rade zaoberal svojimi oligarchami, mecenášmi a akcionármi Smeru, a na ľudí kašlal. Ja som pevne presvedčený, že v tomto by pokračoval aj na Ústavnom súde SR, preto v žiadnom prípade takéhoto človeka nepodporíme," povedal Kollár.

Podľa Kollára má však Fico dostatok skúseností, aby si svoju nomináciu na post ústavného sudcu dobre premyslel. "Osobne si myslím, že keď takýto ostrieľaný harcovník svoju kandidatúru podal, určite ide na istotu a nejaký plán má," doplnil. Na záver uviedol, že prichádza do úvahy aj možnosť, že Národná rada SR bude voľbu nových ústavných sudcov zámerne zdržiavať, až do času, kým súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi uplynie mandát. V takom prípade by o vymenovaní či nevymenovaní Fica rozhodoval už nový prezident, ktorý sa bude voliť na jar.

Pokiaľ by sa Fico stal ústavným sudcom nebude podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého na Slovensku zabezpečená vymožiteľnosť práva. Beblavý to uviedol na dnešnom brífingu s tým, že Ústavný súd SR je najvyššia právna inštitúcia v krajine a Fico nie je zárukou nezávislosti. Beblavý vyzval aj koaličných poslancov, aby túto nomináciu nepodporili a navyše nehlasovali ani za tajnú voľbu ústavných sudcov, aby mali občania možnosť vidieť, ktorí poslanci ako hlasovali. "Prihlásený je dostatočný počet kvalitných a odborne zdatných kandidátov na to, aby sme dokázali zvoliť nových sudcov. Aktívni politici, akým je v súčasnosti aj Robert Fico, v skutočnosti nemajú čo na ústavnom súde hľadať," uviedol Beblavý. Podľa neho existujú výnimky, akou je napríklad aj súčasný poslanec parlamentu Peter Kresák (Most-Híd).

Podľa Beblavého je medzi 40 kandidátmi približne polovica, ktorá spĺňa základné predpoklady na post ústavného sudcu. "Stanovisko vieme dať po verejnom vypočutí kandidátov, ale môžem dnes povedať, že 20 uchádzačov spĺňa všetky potrebné kritériá. Koho podporíme, alebo nie, nateraz neviem povedať," doplnil poslanec. Na záver dodal, že Fico by v prípade zvolenia mohol rozhodovať o zákonoch, ktoré pripravila jeho vlastná vláda, alebo v sporoch, ktorými by boli účastníci jeho doterajší politickí súperi.