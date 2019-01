Zamestnanci už môžu požiadať o rekreačné poukazy: Kto na ne má nárok?

Rekreačné poukazy sú od začiatku roka 2019 realitou pre firmy s viac ako 49 zamestnancami.

Uviedol to štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (nominant SNS) s tým, že ak si chcú zamestnanci uplatniť nárok na rekreáciu, môžu oň už v súčasnosti požiadať zamestnávateľa.

Ak je pracovník zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, viac ako dva roky, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku. "Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, akým spôsobom poskytne rekreačný príspevok. Buď preplatením nákladov, ak si zamestnanec uplatní náklady do 30 dní od absolvovania pobytu v slovenskom zariadení v dĺžke minimálne dvoch prenocovaní, alebo formou elektronického poukazu, a to vnútorným predpisom či dohodou so zamestnancom," priblížil Ďurček.

Dovolenkový príspevok je možné použiť len na ubytovacie služby a služby spojené s ubytovacími službami na Slovensku. Príspevok na rekreáciu je pre zamestnávateľov oslobodený od daní a odvodov, a to do výšky 275 eur, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur. "Celkovým dopytom po rekreácii by sa mal prejaviť pozitívny efekt v narastajúcom množstve prenocovaní v rôznych ubytovacích zariadeniach, čo by malo priniesť vyšší príjem aj pre samosprávy vo forme daní," očakáva Ďurček.

V tomto smere podľa neho má ísť štát príkladom aj v prípade zamestnancov vo verejnej správe. V roku 2019 sa totiž počíta s touto položkou aj v štátnom rozpočte, dodal štátny tajomník.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov sa zaviedol napriek námietkam prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS vetoval. Poslanci Národnej rady (NR) SR 27. novembra 2018 opätovne schválili túto právnu normu.