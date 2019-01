Muž sa cez zoznamku dal dokopy s brunetkou: Netušil, aké peklo ho čaká už po prvom rande

Boli spolu na jednom rande! Potom to dotyčný muž trpko oľutoval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Američanka Jacqueline Claire Ades (31) sa cez zoznamku dala dokopy s jedným mužom. Dohodli si prvé rande a dúfala, že si nájde spriaznenú dušu. Stretnutie ale zrejme neprebiehalo podľa mužových predstáv. K druhému rande už totiž nikdy nedošlo.

Mladá žena z Arizony to ale videla inak. Po stretnutí začala muža doslova bombardovať správami. Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov mu poslala 159-tisíc textových správ. Obsah niektorých doslova naháňa strach. „Urobím si z tvojich obličiek sushi a budem ich jesť tvojimi kosťami ako s paličkami,“ cituje People z vyjadrenia, ktoré zaznelo na súde. „Vieš, čo by som spravila s tvojou krvou? Okúpala sa v nej,“ napísala zasa v inej správe.

Pri správach však nezostalo. Jacqueline nešťastníka aj potajomky navštevovala v jeho byte. Jedného dňa ju muži zákona. Ba dokonca chodila aj za ním do práce a vyhlasovala, že je jeho manželkou.

Polícia šialenú ženu napokon posadili za mreže. K odsúdeniu ale nedošlo. Súd uznal ženu za psychicky chorú a nariadil jej ústavnú psychiatrickú liečbu. „Mala som pocit, že som sa stretla so svojou spriaznenou dušou a všetko tomu nasvedčovalo. Myslela som si, že budeme robiť to, čo ostatní, no nestalo sa tak,“ vyhlásila Jacqueline v interview po rozhodnutí súdu.