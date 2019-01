Husté sneženie spôsobuje peklo na cestách: V Bratislave začína kolabovať doprava

Od západu už prichádza husté sneženie, ktoré začína výrazne komplikovať dopravu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Postupne sa podľa meteorológov rozfúkava aj vietor, ktorý bude vytvárať snehové jazyky a záveje. "Dopravná situácia bude v utorok v západnej polovici Slovenska veľmi zlá, na cestách treba byť veľmi opatrný," odporúča SHMÚ.

V Bratislave momentálne husto sneží. Vodiči preto na viacerých úsekoch hlásia kolóny a nehody. Problémy má aj bratislavská MHD. Od 8.50 h nepremávajú trolejbusové linky 203, 207 a 208 cez Palisády. Tieto linky jazdia po skrátenej trase po Hodžovo námestie. MHD v meste pre počasie mešká od 10 do 20 minút.

Dispečing Dopravného podniku Bratislava vyhlásil na 12. h celomestský zásah na čistenie obratísk, tratí, vozovní a zastávok MHD, ktoré má v správe.

Zelená vlna RTVS hlási dopravné nehody na nábreží za bývalým PKO smerom do Karlovej Vsi, na Tomášikovej pri Kuchajde, na Staromestskej v smere na Most SNP i na kruhovom objazde pri nákupnom centre smerom do Lamača. Kolóny sa tvoria v Bratislave na diaľnici D1 za Zlatými pieskami smerom na Prístavný most, vodiči sa v nich môžu zdržať až 40 minút. Vodiči si asi 20 minút počkajú v kolóne aj na Slovnaftskej smerom do centra.

Stella centrum hlási kolóny na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. V hlavnom meste sa vodiči do 15 minút zdržia aj na Račianskej, na D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom. Taktiež aj z bratislavských Vajnôr v smere do centra mesta, v Dunajskej Lužnej do Rovinky a Bratislavy, či v Moste pri Bratislave, Ivanke pri Dunaji i Bernolákove v smere do Bratislavy.