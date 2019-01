Barkolová v jojkárskej relácii Reštart ako účinkujúca: Pravda o tom, prečo potrebovala schudnúť!

Erika Barkolová bola tajným hosťom relácie Inkognito, kde hovorila o svojom reštarte. A ten aj vidieť - zhodila niekoľko kíl a vyzerá ako nová žena. Možno to bolo aj zásluhou relácie Reštart, kde bola jednou zo súťažiacich a zároveň vstupovala do rodín, v ktorých sa niektorý člen podujal podstúpiť zmenu životného štýlu. Erika prezradila nielen počet zhodených kíl, ale aj dôvod, prečo do toho išla. Prvú časť relácie Reštart sledujte v utorok večer na televízii JOJ.