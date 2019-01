Hokejisti Philadelphie utrpeli siedmu prehru po sebe,Minnesote stačil gól

Hokejisti Philadelphie utrpeli v zámorskej NHL siedmu prehru po sebe.

Flyers nestačili v noci na utorok na St. Louis, ktorému podľahli 0:3 a v tabuľke Východnej konferencie im patrí predposledná 15. priečka pred Ottawou.

Montreal so slovenským hokejistom Tomášom Tatarom v zostave nestrelil na vlastnom ľade ani jeden gól a Minnesote podľahol tesne 0:1. Dvadsaťosemročný krídelník absolvoval 18:13 min a prezentoval sa troma strelami na bránku hostí, rozdal aj tri "hity". Jediný gól strelil v 47. min fínsky útočník Mikael Granlund. Pre Minnesotu to bolo tretie víťazstvo po sebe, prvýkrát v sezóne si brankár Wild udržal čisté konto. Devan Dubnyk na to potreboval 32 úspešných zákrokov.

"Je to dobrý pocit. Už dlho som nedosiahol 'shutout', hoci bolo niekoľko zápasov, keď som si myslel, že sa mi to podarí, dlho sa tak nestalo. Udržať si čisté konto je vždy príjemné. Dôležité sú víťazstvá a pri výsledku 1:0 sme potrebovali neinkasovať," zhodnotil podľa nhl.com 32-ročný brankár, ktorý sa počas pôsobenia v NHL vyznamenal čistým štítom už tridsaťkrát. Predtým naposledy sa mu podarila "nula" ešte 2. apríla 2018. Jeho náprotivok v bránke Canadiens Carey Price kryl 24 striel.

Toronto prehralo na domácom ľade s Nashvillom jasne 0:4. Pre Maple Leafs to bol tretí nezdar z ostatných štyroch zápasov. Gólmi sa na ňom podieľali Mattias Ekholm, Colton Sissons a Kevin Fiala, ktorí si zároveň pripísali aj po asistencii. Jeden zásah pridal hviezdny obranca P. K. Subban.

"Bol to skvelý zápas a je to pre nás dôležité víťazstvo. Uspeli sme ako tím. Hrali sme výborne v defenzíve, takže súper mal iba osemnásť striel na bránku. V prvej a druhej tretine si ešte utváral pomerne veľa šancí, pretože má dobrý tím, ale v tretej časti naša obrana výborne pracovala a mali sme viac príležitostí ako protivník," poznamenal fínsky gólman Predators Pekka Rinne.

Výsledky:

Philadelphia - St. Louis 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 21. B. Schenn (Schwartz, Gunnarsson), 51. Tarasenko (R. O'Reilly, Pietrangelo), 59. Perron (Sanford, R. O'Reilly).

Toronto - Nashville 0:4 (0:0,0:2, 0:2)

Góly: 25. Ekholm (C. Smith, Fiala), 34. P. K. Subban (Irwin, Bonino), 58. Sissons (Järnkrok, Ellis), 60. Fiala (Sissons, Ekholm).

Montreal - Minnesota 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 47. Mikael Granlund

Tomáš Tatar (Montreal) 18:13 min, 3 strely na bránku, 3 "hity".

Chicago - Calgary 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Góly: 17. P. Kane (Anisimov, E. Gustafsson), 26. DeBrincat (P. Kane, E. Gustafsson), 60. Saad (Anisimov, Keith - 4. J. Gaudreau (Monahan, E. Lindholm), 39. Monahan (M. Tkachuk, E. Lindholm), 41. J. Gaudreau (Giordano), 60. Hathaway.

San Jose - Los Angeles 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 18. Donskoi (E. Kane, E. Karlsson), 30. Hertl (E. Karlsson, M. Jones), 60. J. Thornton (E. Karlsson) - 24. Kopitar (D. Brown, Kovaľčuk).