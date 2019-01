Dohady o jeho ceste sú potvrdené: Kim je na návšteve Číny, prišiel vlakom

Severokórejský vodca Kim Čong-un je na návšteve Číny, kde bude rokovať s prezidentom Si Ťin-pchingom. Potvrdili to v utorok severokórejské štátne médiá.

Kim je na návšteve Číny od pondelka do štvrtka na pozvanie Sin Ťin-pchinga, uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA. K potvrdeniu Kimovej cesty do Číny došlo po tom, ako juhokórejské médiá v pondelok priniesli informáciu, že severokórejský vodca pravdepodobne vycestoval do Pekingu na svoj štvrtý summit s čínskym prezidentom.

Dohady o Kimovej ceste do čínskej metropoly sa objavili, keď bol pri prechode cez čínske pohraničné mesto Tan-tung spozorovaný vlak, pripomínajúci ten, ktorý často využíva práve Kim Čong-un. Ten v utorok zároveň oslavuje narodeniny.

Kim sa s čínskym prezidentom začal na rokovaniach stretávať minulý rok. Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Podľa agentúry DPA sa očakáva, že na stretnutí severokórejského vodcu s čínskym prezidentom sa bude rokovať aj o plánovanom druhom summite Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.