Protesty tzv. žltých viest vo Francúzsku: Vláda posiela na demonštrantov 80-tisíc policajtov

Zhruba 80 000 príslušníkov bezpečnostných síl bude po celom Francúzsku dohliadať na už deviate kolo protestov hnutia žltých viest, ktoré sa má uskutočniť nadchádzajúcu sobotu. V relácii televízie TF1 to v pondelok povedal premiér Édouard Philippe.

Vláda podľa neho tiež chystá nový zákon, ktorý by mal okrem iného sprísniť postih výtržníkov na demonštráciách. "Budúcu sobotu bude (v uliciach) takmer 80 000 členov bezpečnostných zložiek, (z toho) 5 000 v Paríži, aby sme dohliadli na to, že nebude dochádzať k excesom a aby sme mohli vykonávať zadržanie," uviedol premiér Philippe.

Podľa agentúry AFP 80 000 policajtov a žandárov dohliadalo na demonštrácie hnutia žltých viest naposledy v polovici decembra. Na poslednom proteste minulú sobotu sa pritom podľa francúzskych úradov zúčastnilo po celej krajine len 50 000 ľudí. Rozhodnutie výrazne zvýšiť počet policajtov v uliciach padlo podľa Philippa v reakcii na násilie, ktoré sprevádzalo ôsme kolo protestov minulú sobotu. Ľudia, ktorí siahajú na demonštráciách k násiliu, nebudú mať podľa francúzskeho premiéra "posledné slovo".

Philippe zároveň avizoval "nový zákon", ktorý sprísni postih výtržníkov na demonštráciách. Vzniknúť by mal okrem iného zoznam, ktorý by obsahoval mená známych výtržníkov, ktorým by bol následne prístup na demonštrácie zakázaný. Od 17. novembra minulého roka, kedy sa konala prvá sobotňajšia demonštrácia žltých viest, bolo podľa premiéra Philippa odsúdených v súvislosti s protestmi už vyše tisíc ľudí. Väzbu polícia uvalila na zhruba 5 600 ľudí. "Nehodláme akceptovať, že niektorí využívajú tieto manifestácie, aby ničili," zdôraznil.

Priaznivci hnutia žltých viest sa zvolávajú predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí. Spočiatku im prekážalo plánované zdraženie pohonných hmôt, ktoré vláda pod tlakom zrušila. Postupne však ľudia dávali na demonštráciách najavo celkovú nespokojnosť so svojou životnou situáciou aj s reformnou politikou prezidenta Emmanuela Macrona.