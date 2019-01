Žitňanská o kandidátoch na ústavného sudcu: Schyľuje sa k tvrdému mocenskému súboju

V zozname uchádzačov o funkciu ústavných sudcov sú mená ľudí, z ktorých by parlament a potom prezident mohli podľa exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej vybrať také zloženie ústavného súdu, ktoré dokáže napĺňať misiu ústavného súdu ako nezávislého strážcu ústavnosti na Slovensku.

Mrzí ju však, že v zozname nefigurujú niektoré ďalšie mená, ktoré by medzi kandidátmi rada videla a ktoré by autoritu ústavného súdu určite posunuli ďalej. "Niektorí skvelí právnici nekandidujú, lebo nemajú dôveru, že pôjde o otvorený proces, v ktorom má šancu uspieť každý, kto na to má. A zdá sa, že sa v tomto nemýlili, lebo v zozname kandidátov je aj viacero mien, ktoré mne už na prvý pohľad hovoria, že sa tu schyľuje k tvrdému mocenskému súboju o ústavný súd," napísala Žitňanská, ktorá je nezaradenou poslankyňou NR SR, na svojom Facebooku.

"Je preto dôležité, aby verejnosť mala o všetkých kandidátoch čo najviac informácií a diskusiu neovládli len mediálne známe mená. Tu vidím predovšetkým rolu médií a tretieho sektora. Verejný tlak je v tejto chvíli asi jediný, ktorý dokáže misku váh prevážiť na tú či onú stranu," domnieva sa trojnásobná ministerka spravodlivosti.

Menoslov možných budúcich ústavných sudcov je definitívne uzatvorený. O tento post sa bude uchádzať 40 kandidátov a kandidátok. Je medzi nimi napríklad bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD), poslanec Národnej rady SR Peter Kresák, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, aj obe štátne tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská a Edita Pfundtner. Potvrdil to predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej (Smer-SD), ktorý zároveň uviedol, že verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční 23., 24., a 25. januára tohto roka. Madej nechcel nomináciu svojho vlastného predsedu komentovať, podľa jeho slov ale žiaden z kandidátov verejnosť po odbornej stránke nesklame. Predsedu Smeru-SD navrhol poslanec Martin Glváč (Smer-SD). "Do podateľne bolo doručených 69 návrhov, z ktorých sa niektoré mená opakovali. Preto sa o post ústavných sudcov a sudkýň bude uchádzať 40 kandidátov," spresnil v pondelok Madej.

Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu. Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.