Osamelá starenka († 68) si privyrábala roznášaním letákov, zrazil ju smetiarsky voz: Sučka Brenda sa jej už nedočká

Prišla o život pre peniaze?! Život v skromných podmienkach Martu († 68) prinútil nájsť si prácu. Sídlisko v Stupave tak pravidelne obchádzala s vozíkom plným letákov a vernou sučkou Brendou po boku.

Posledná brigáda pár dní pred Vianocami sa jej však stala osudnou. Chvíľka nepozornosti stála dôchodkyňu život a k milovanej sučke Brende sa tak už nevrátila. Nový Čas zisťoval, aké okolnosti predchádzali tragickej nehode.

Žila v skromných podmienkach a trápilo ju zdravie, no nevzdávala sa. Podľa obyvateľov bytovky, v ktorej dôchodkyňa Marta bývala, to bola svojská žena a na všetko mala svoj vlastný názor. Ako nám povedala suseda Mária (70), svoj zdravotný stav nebohá nechcela riešiť. „Mala veľkého čierneho psíka Brendu. Všetci sme ju podľa nej spoznávali. Občas sme sa pozdravili a porozprávali. Upratovala v technických službách s jedným pánom a občas chodievala starším susedom nakupovať,“ povedala.

Nikto netušil, že jej dni sú zrátané. Krátko pred Vianocami sa Marte stalo osudným roznášanie letákov v blízkosti paneláka. V utorok 18. 12. 2018 prechádzala s káričkou plnou letákov po svojej obvyklej trase v užšej, menej prehľadnej Ulici Janka Kráľa. Podľa svedkov sa dala do reči s pracovníkom technických služieb, kde pracovala, potom sa jej náhle posunul vozík do cesty. Prichádzajúce smetiarske auto si nevšimla a to jej prešlo po nohách. Marta utrpela devastačné zranenia dolných končatín a po krátkom čase upadla do bezvedomia. O tri dni nato v nemocnici zomrela. „Všetky informácie týkajúce sa pacientov môžeme zverejniť iba so súhlasom pacienta alebo jeho príbuzných. Bližšie informácie teda nebudeme poskytovať,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

Prípadom sa zaoberá aj polícia. "Zrážkou utrpela chodkyňa ťažké zranenia v oblasti dolnej končatiny, s ktorými bola prevezená do jednej z nemocníc v Bratislave," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff. Podľa neho bolo v súvislosti s uvedeným prípadom začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Obvinenie konkrétnej osoby vznesené doposiaľ nebolo, vyšetrovanie v súčasnej dobe naďalej pokračuje," dodal hovorca. Technické služby v Stupave sa nám do uzávierky nevyjadrili. Nový Čas pátral po tom, čo sa stalo s Brendou. Podľa slov jedného zo susedov ju umiestnili do útulku na Poliankach a krátko nato aj našla láskyplný domov.