Juhokórejské médiá sú na nohách: Do Pekingu smeruje vlak, sedí v ňom Kim Čong-un?!

Juhokórejské médiá v pondelok priniesli informáciu, že severokórejský vodca Kim Čong-un pravdepodobne vycestoval do Pekingu na svoj štvrtý summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Predstavitelia Číny ani Soulu sa k špekuláciám o návšteve Kima zatiaľ nevyjadrili. Agentúra AP pripomína, že Severná Kórea len sporadicky informuje v predstihu o jeho návštevách.

Dohady o Kimovej ceste do čínskej metropoly sa objavili po tom, ako pri prechode cez čínske pohraničné mesto Tan-tung bol spozorovaný vlak, pripomínajúci ten, ktorý často využíva práve severokórejský vodca. Kým podľa juhokórejskej agentúry Jonhap sa vo vlaku mohol nachádzať vysokopostavený severokórejský činiteľ, denník Hankjore odvolávajúc na svoje nemenované zdroje zasa informoval, že do Číny dorazil z dôvodu summitu samotný Kim. V správe Jonhapu sa uvádza, že vlak by mal do Pekingu doraziť v utorok ráno približne o 10.00 h miestneho času (03.00 h SEČ).

Kim vlani počas návštev Číny používal opancierovaný vlak vytvorený špeciálne pre neho.

Správy o ďalšej ceste severokórejského vodcu do Číny prichádzajú po tom, ako sa predstavitelia USA a Severnej Kórey mali údajne stretnúť vo Vietname, aby prediskutovali miesto druhého summitu Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V utorok zároveň Kim Čong-un oslavuje narodeniny.

Kim sa s čínskym prezidentom začal na rokovaniach stretávať minulý rok. Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Ak sa Kim plánuje opäť stretnúť so Si Ťin-pchingom, zrejme sa pred ďalším stretnutím s Trumpom snaží zosúladiť svoje postoje s Čínou, dodáva AP.