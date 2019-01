Nový tajomník na školstve je bývalý strelec: Od leta spustíme športové poukazy

Majú nového tajomníka. Vo vedení ministerstva školstva pod záštitou Martiny Lubyovej (51) sedí ďalší človek. Stoličky tretieho štátneho tajomníka sa chopil bývalý strelec Jozef Gönci. Tvrdí, že prioritou je spustenie športových poukazov pre zamestnancov.

Gönciho uviedli do funkcie v pondelok a má za sebou aj prvé rokovania so šéfom SNS Andrejom Dankom. Nový tajomník by mal zastrešovať kompletnú športovú problematiku. Osobitnou kapitolou bude aj športová infraštruktúra. „Okolitým štátom môžeme len závidieť,“ povedal Gönci.

Šéf SNS Andrej Danko hovorí, že prioritou sú športové poukazy. Zamestnanec by mal prispieť sumou 225 eur a zamestnávateľ môže doplniť ďalších 275 eur oslobodených od odvodov a daní. Fungovať by to malo od leta 2019.

SaS tvrdí, že športové poukazy, ktoré prezentuje SNS, sú v rozpore so zákonom. „Ten hovorí, že športový poukaz je príspevok zo štátneho rozpočtu pre rodičov detí do 14 rokov. SNS chce túto záťaž presunúť na zamestnávateľov. Športové poukazy už dlho existujú v zákone, ale nie v praxi. Posledné vlády totiž na šport nikdy nevyčlenili financie,“ tvrdí poslanec Branislav Gröhling.