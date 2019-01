Fico plánuje po 19 rokoch opustiť Smer a chce na Ústavný súd: Drsné slová Sulíka

Zavelil na definitívny ústup z aktívnej politiky. Trojnásobný expremiér a doteraz jediný líder Smeru Robert Fico (54) ohlásil, že sa plánuje uchádzať o prestížny flek na Ústavnom súde SR.

Parlament bude už na najbližšej schôdzi na konci januára vyberať presne 18 mien, ktoré navrhne prezidentovi Andrejovi Kiskovi (55). Práve ten môže zastaviť Ficovu spanilú jazdu, o ktorej sa v zákulisí špekuluje viac ako rok. Prečo chce predseda odísť zo Smeru?

Ešte pred niekoľkými dňami sa Fico zastrájal, že bude viesť Smer do nových parlamentných volieb. „Ako predseda politickej strany, ak voľby vyhráme, budem viesť delegáciu, ktorá bude rokovať o zostavení novej vlády,“ hovoril Fico. To sa zrejme stane len v prípade, že neuspeje v najbližšej voľbe v parlamente. Podľa zákona totiž musia byť sudcovia politicky nezávislí a zo strany by tak musel vystúpiť.

Poslanci budú spomedzi nominovaných mien vyberať 18 kandidátov, ktorých predložia prezidentovi Kiskovi. Na poslednú možnú chvíľu v pondelok popoludní sa medzi týchto nominantov dostal aj Fico, ktorého navrhol smerák a poslanec Martin Glváč. Ten to zaniesol do podateľne Národnej rady osobne. Podľa Glváča je Fico vhodný na takúto dôležitú funkciu.

„Ústavný súd má byť základ demokracie a ja si myslím, že tam treba dať skúseného človeka. Keď som niesol do podateľne jeho životopis, tak som zistil, že musí desaťkrát prevyšovať každého kandidáta. Všetkým tým, čo robil v právnej praxi, v zákonodarstve, tým, koľko ústavných zákonov schválila jeho vláda, alebo aj on ako poslanec. Stále sa treba baviť o tom, že on je len kandidát. Je to len návrh, či by si ho poslanci nevybrali, a to je celé,“ vysvetlil Glváč, podľa ktorého sa o jeho nominácii rozprávali v strane už dlhšie, expremiér však prikývol len nedávno.

„S predsedom som sa bavil až teraz medzi sviatkami. Čakali sme na jeho vyjadrenie, lebo má aj starosť o stranu, ale aj o život v tejto krajine. Veľakrát sme s ním o tom debatovali a myslím si, že by sa mal pokúsiť. Robert Fico súhlasil s kandidatúrou na post sudcu Ústavného súdu,“ doplnil Glváč, ktorý si myslí, že Fico by mohol zastávať v budúcnosti post predsedu Ústavného súdu SR.

Zasiahne Kiska?

Jednu z najdôležitejších demokratických inštitúcii v krajine čaká výrazná zmena už vo februári. Z 13 sudcov sa končí mandát až deviatim z nich vrátane súčasnej predsedníčky Ivetty Macejkovej. Fico tak má otvorené dvere aj na najvyššiu funkciu. Parlament musí v extrémne krátkom čase vybrať vhodných adeptov, inak hrozí ústavná kríza. Dôležitú úlohu v tomto procese má prezident Kiska. Ten sa po marcových udalostiach a vražde novinára so snúbenicou vyjadril, že Fico mal záujem o post sudcu už pred rokom.

„Áno, padol takýto návrh, že by bývalý premiér zvažoval odchod z politiky, zo strany Smer, a že by odišiel na Ústavný súd do Košíc. Túto tému nastolil pán Fico. Vedel som si predstaviť diskusiu o tejto téme. Ale dnes je to už iba fikcia a je zbytočné o tom hovoriť...“ predostrel svoju víziu Kiska. Otázne tak je, či sa na jeho slovách niečo zmenilo a Fica v prípade výberu poslancami odobrí, alebo vyberie niekoho iného.

Ústavný súd

sudcovia sa volia na 12 rokov

plat je okolo 4 000 €

kontrola vládnej moci

môže rušiť protiústavné zákony a dozerať na ich uplatňovanie

rieši rozhodnutia iných súdov

rozhoduje o platnosti volieb

rozhoduje o obžalobe prezidenta



Priebeh obmeny Ústavného súdu

7. január - Do tohto dátumu mohli poslanci či inštitúcie navrhnúť adeptov na ústavných sudcov.

23. január - Začne zasadnutie v ústavnoprávnom výbore parlamentu. Kandidáti počas viacerých dní prejdú verejným vypočutím poslancov.

29. január - V parlamente budú poslanci voliť 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

16. február - končí sa mandát 9 súčasným ústavným sudcom, ktorých nahradníkov má vybrať prezide

Fico je za zenitom

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Človek, ktorý tu podkopáva ústavnosť, je minimálne podozrivý, že používal nezúčtované peniaze, je spoluzodpovedný za prijímanie protiústavných zákonov, tak taký človek chce byť ústavným sudcom ešte s perspektívou, že bude predsedom, to považujem naozaj za škandál. Smer je za zenitom, tá strana sa už ťažko vráti k moci a bude participovať na zostavení vládnej koalície, takže sa chce takto zabezpečiť.