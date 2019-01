Španiel Fabregas sa rozlúčil s Chelsea: Pri poslednom odchode z ihriska mal slzy na krajíčku

Tréner futbalistov Chelsea Londýn Maurizio Sarri uviedol, že klub potrebuje náhradu za španielskeho stredopoliara Cesca Fabregasa, ktorý je na odchode do AS Monaco.

Tridsaťjedenročný Fabregas má s "The Blues" kontrakt do konca sezóny, ale posledný zápas za anglický klub odohral pravdepodobne v sobotu, keď Chelsea zdolala v 3. kole Pohára FA Nottingham Forest 2:0.a keď päť minút pred koncom striedal, emotívne sa rozlúčil s fanúšikmi na Stamford Bridge.

V nedeľu už s tímom netrénoval, ale Sarri uviedol, že mu dal voľno a poprel správy o tom, že cestoval do Monaka, kde si mal dohodnúť detaily zmluvy. Vo francúzskom klube by sa mal Fabregas stretnúť s bývalým spoluhráčom z Arsenalu Londýn Thierrym Henrym, trénerom AS. "Keď Cesc odíde, tak potrebujeme náhradu," povedal Sarri pre agentúru AFP pred utorňajším prvým zápasom semifinále Ligového pohára proti Tottenhamu na Wembley. "So stredopoliarmi máme problémy. Ak odíde Cesc, tak nám ostanú len piati a určite potrebujeme posilu," dodal kormidelník Chelsea.

Chelsea podľa klubových pravidiel ponúka hráčom nad 30 rokov len ročný kontrakt. Monaco údajne predostrelo Fabregasovi ponuku na podpis dvojročnej zmluvy. "Myslím, že musí odísť. U nás by nemohol podpísať zmluvu na dva roky a Monaco mu to ponúka. Nechcem aby tak dôležitý hráč ako Cesc, bol nespokojný," uzavrel Sarri. Fabregas hral za "kanonierov" v rokoch 2003-2011, od roku 2014 je v Chelsea.