Pestrá hitparáda mien na východe Slovenska: V Košiciach majú Achilesa aj Salome

Fantázii sa medze nekladú. V košických matrikách vlani zapísali aj také mená ako Salome, Dalma, Esmeralda, Nihan, Corrado, Rúfus, Tobias Remus a dokonca Achiles!

V troch pôrodniciach v roku 2018 prišlo na svet 4 867 detí, pričom dievčat bolo 2 373 a chlapcov 2 494. V tomto počte je zahrnutých aj deväťdesiatsedem dvojčiat a jediné trojčatá. Postrehy z matrík uvádzajú trend návratu k tradičným slovenským menám. „Pribudli tradičné slovenské mená ako Jozef a Pavol, menej je seriálových hviezd,“ prezradila Anna Csorbová z UNLP Košice, ktorá má na starosti zápis norodencov.

Napriek tomu sa vyskytli aj exotické mená ako Sandro, Julien, Šimon, Rúfus, Kristabel, Nihan, Salome či Dalma. K výstredným patrili Tobias Remus a Achiles. Čerstvá druhorodička Lenka Franko (34) z Košíc deň pred Silvestrom priviedla na svet Rebeccu.

„Výber ženského mena mal na starosti manžel Rudolf (41). Ak by sa nám narodil chlapček, tak som mala pripravené meno po otcovi, čiže by to bol Rudko. Rozhodovali sme sa tak, aby to ladilo s priezviskom a aby náš potomok nemal meniny práve v období vianočných sviatkov, aby darčekov bolo viacej,“ prezradila s úsmevom Lenka Franko.

Najčastejšie mená v r. 2018

Chlapci

Oliver Michal Richard Alex Tomáš

Dievčatá