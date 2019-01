Školáci v Jahodnej pred koncom prázdnin: Posledná lyžovačka bola super

Ešte aj po Troch kráľoch si kráľovsky užívali. Košickí školáci si posledný deň prázdnin vychutnali na svahoch prímestského strediska Jahodná. Do sýtosti využili slnečný deň a dobré snehové podmienky.

Pondelňajšiu lyžovačku pred dnešným nástupom do školy využilo veľa školákov. „Je to super! Nie som tu prvýkrát, stále sa ešte len učím lyžovať. Teším sa však aj do školy,“ povedala pred svojou mamou piatačka Jarka (11). Do školy sa príliš neponáhľali súrodenci Lukáš (9) s Tarou (12). „Užívame si Jahodnú, prázdniny by mohli ešte pokračovať,“ prezradili.

Po sviatkoch sa v stredisku, kde z mesta premáva aj pravidelná autobusová linka, zaplnilo aj parkovisko. Pred nástupom detí do školských lavíc si včera mnohí rodičia vybrali v práci ešte deň voľna. Urobili dobre, lebo pri teplote okolo -6 ° C a spomínanom slnečnom počasí boli všetky zjazdovky výborne upravené. Naďalej tam hlásia veľmi dobré podmienky a približne 60 centimetrov snehu.

