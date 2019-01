Brutálny zápas dievčat v Košiciach šokoval Slovensko: Hrozivé odhalenie o bitke

Bitka dvoch mladistvých dievčat pobúrila Slovensko! Víkendový incident dvoch tínedžeriek v Košiciach šokoval tým, že nemalo ísť o obyčajnú bitku, ale o vopred naplánovaný a dohodnutý zápas.

Doposiaľ neznámi organizátori dokonca vyvesili na sociálnu sieť pozvánku sprevádzanú grafikou, odkiaľ budú môcť diváci duel 12- a 15-ročných dievčat sledovať. Obrovská nerozvážnosť okamžite zalarmovala políciu. Muži zákona prípad vyšetrujú ako výtržníctvo, no nevylučujú, že pritvrdia.

Medzi dievčatami lietali facky, občas aj údery do tváre, pričom súperka sa nezdráhala uštedriť už ležiacej dievčine aj kopance. Brutálnej bitke dievčat sa prizeralo viac ako 50 tínedžerov a veľa z nich si priebeh súboja dokonca nahrávalo na mobilné telefóny. Video sa následne začalo šíriť sociálnymi sieťami. K zápasu došlo v sobotu po 14.00 hod. medzi obytnými blokmi a budovou banky neďaleko košického Auparku.

„Poď, poď, za**b jej jednu, za**b!“, aj tieto vulgárne pokriky sprevádzali incident, ktorý šokoval verejnosť. Na nahrávke spolu bojujú Nina a Miroslava, diváci dievčiny vo vzájomnej agresii a útokoch ešte viac podporovali výkrikmi. Útok pokračoval, aj keď jedna z nich ležala na zemi, kde utŕžila ešte niekoľko kopancov do oblasti obličiek.

„To je dohodnuté, pokojne môže dostať, chcela sa biť!“ znie hlas chlapca na videu. „Načo máš ruky! Davaj! Ešte jednu, Mira!“ povzbudzovali ich. V diskusiách na internete kolovala aj informácia, že organizátori za vstup na zápas pýtali 20 eur. Údajní svedkovia výber vstupného popierajú. Polícia tvrdenia zatiaľ nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

„Príslušníci Policajného zboru preveria v rámci vyšetrovania všetky súvislosti, nevynímajúc otázku organizovanosti či finančnej podpory,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia nebude počas vyšetrovania poskytovať žiadne čiastkové informácie ani sa vyjadrovať k okolnostiam prípadu.

Polícia incident preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva, no podľa Ivanovej nevylučuje, že po vyhodnotení všetkých dôkazov ešte môže dôjsť k zmene právnej kvalifikácie. Väčšina domácich si bitku dievčat napriek hlučným pokrikom nevšimla. „Počuli sme nejaké hlasy a piskot, no nevenovali sme tomu pozornosť. Sme zhrození, čo deti vyviedli. Videli sme to až v správach,“ povedal pán Ján, obyvateľ bloku na Palárikovej ulici.

Mládež nemá morálne city

Katarína Ackermanová, psychiatrička

Na mládež majú veľký vplyv médiá, kde je agresivita súčasťou života. Incident ukazuje, že časť mládeže nemá vypestované vyššie morálne city, ktoré asi nedostávajú od svojej rodiny. Podstatnú úlohu zohráva aj nuda, keď nemajú inú zmysluplnú činnosť a takýmto spôsobom sa zabávajú. Vypestovali si skreslený, zvrátený obraz dnešného hrdinu.