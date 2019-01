Vrazili mu dýku do chrbta: Talianski lídri na rovinu povedali Francúzom, o čo Macronovi ide

Dvaja lídri vládnucej talianskej populistickej koalície v pondelok veľkolepo preukázali podporu protestom hnutia tzv. žltých viest, ktoré v uplynulom čase zachvátili Francúzsko. Informovala o tom agentúra AFP.

"Žlté vesty, nepoľavujte!" napísal taliansky vicepremiér Luigi Di Maio na blogu svojho Hnutia piatich hviezd (M5S). Vzápätí ho podobným vyhlásením podporil i Matteo Salvini, taktiež taliansky vicepremiér, minister vnútra a líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu.

"Podporujem čestných občanov protestujúcich proti prezidentovi, ktorý vládne proti svojmu ľudu," uviedol Salvini vo vyhlásení, v ktorom zároveň "prísne" odsúdil nedávne násilnosti, ktoré protesty zmieneného hnutia vo Francúzsku sprevádzali.

M5S sa od svojho vzniku v roku 2009 hrdí tým, že je založené na priamej demokracii. Hnutie využíva tzv. systém Rousseau, cez ktorý na internete zhromažďuje hlasy svojich členov. Tí tak rozhodujú o politike, legislatíve i volebných kandidátoch hnutia.

Líder M5S Di Maio v pondelok túto platformu ponúkol aj francúzskym demonštrantom z hnutia žltých viest, aby pomocou nej zlepšili svoju organizáciu a "vypracovali volebný program". "Tento systém (Rousseau) je vytvorený pre horizontálne a spontánne hnutie, akým je aj to vaše, a my by sme boli radi, ak by ste ho chceli použiť," napísal Di Maio.

"Podobne ako iné vlády, aj tá francúzska myslí najmä na zastupovanie záujmov elity, ktorá žije z výsad, a nie ľudu...," uviedol a dodal, že vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nespĺňa očakávania občanov a časť jej politiky je "de facto nebezpečná nielen pre Francúzov, ale i pre Európu". Di Maio dodal, že v Taliansku sa "takýto trend podarilo zvrátiť", a vyzval francúzskych demonštrantov, aby spravili to isté.

Uplynulú sobotu vyšlo do ulíc vo francúzskych mestách protestovať proti Macronovej centristickej politike okolo 50 000 demonštrantov z hnutia žltých viest. Účasť na týchto akciách sa síce oproti prvým demonštráciám výrazne zmenšila, na protestoch sa však teraz vyprofilovalo pomerne radikálne jadro, odhodlané pokračovať ďalej, priblížila agentúra AFP. Dodala, že demonštrácie hnutia žltých viest už od ich novembrového začiatku často sprevádzajú násilnosti.