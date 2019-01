Koleník je na roztrhanie a bude to ešte horšie: Poistil sa na celý rok

Je na roztrhanie! Herec Ján Koleník (39) je stále v kurze a pre každú televíziu je osvedčeným esom v rukáve. Okrem toho, že hviezdi v českom seriáli První republika, v markizáckych Oteckoch aj v novom seriáli Autoškola, istý flek na tento rok už má aj v konkurenčnej Jojke. Novému Času prezradil, ako to chce všetko stíhať.

Koleník žne popularitu vo viacerých projektoch a pribudnú mu ďalšie. Okrem toho, že naďalej bude stvárňovať postavu Adama v seriáli Oteckovia, s Markízou si tľapol aj na účinkovanie v novom seriáli Autoškola, ktorý včera odštartoval na obrazovkách. „Vo vyložene komediálnom seriáli som ešte nehral, takže je to pre mňa nová skúsenosť,“ povedal Janko o svojej novej role seriálového väzňa Paliho.

Objavovať sa tak bude v dvoch programoch naraz. „To, že sa prekrývajú Oteckovia a Autoškola, nie je dobré, ale je to také diametrálne odlišné, že ľudia azda nebudú mať pocit, že som v každom seriáli,“ vyjadril sa s úsmevom Koleník, ktorý už teraz vie, že sa objaví aj pred konkurenčnými jojkárskymi kamerami v pripravovanej tretej sérii Za sklom.

„Čakáme na to, aby to napísali a mám informáciu, že by sa to malo začať točiť niekedy v lete, keď bude pekné počasie,“ potvrdil Novému Času herec, ktorý súčasne hrá aj v Slovenskom národnom divadle a v českom seriáli První republika. „Veľa hier z repertoáru ide do derniéry, myslím, že První republika už nebude pokračovať štvrtou sériou, vyriešilo sa to samo ako väčšina vecí,“ prezradil svoj systém umelec.