Úspešný tréner Ján Filc sa zastal Bokroša: Prečo ten, kto neuspeje, kritizuje všetkých?

Vážne výhrady! Najúspešnejší hokejový tréner Slovenska Ján Filc (65) ich má proti kritickým vyjadreniam niektorých reprezentantov do 20 rokov na vedenie výpravy po zlých výkonoch na MS v Kanade.

Bývalý blízky spolupracovník Ernesta Bokroša, s ktorým oslavoval v Göteborgu titul svetového šampióna, je presvedčený, že problémy by sa mali riešiť iným spôsobom.

Víkendové statusy Martina Pospíšila a Miloša Fafráka opäť rozvírili dianie v slovenskom hokeji. „Prekáža mi, ak sa hráč vyjadruje takýmto spôsobom. Nie je to obvyklé a myslím si, že problémy by sa mali riešiť tam, kde vzniknú. Toto je uletené, ale doba je iná a možno jej trošku nerozumiem. Tento spôsob mi nie je vlastný,“ povedal pre Nový Čas Ján Filc.

V minulosti úzko spolupracoval s trénerom Ernestom Bokrošom, na MS 2002 sa v pozíciách hlavný tréner, resp. asistent tešili z historického titulu majstra sveta pre Slovensko. Teraz by však nechcel byť v jeho koži. „Je veľmi zložité reagovať na takúto situáciu,“ uviedol Filc na otázku, čo by robil v Bokrošovej pozícii. „Má to veľký mediálny ohlas, spustila sa lavína a naozaj by som nechcel byť v koži Ernesta. V prvom rade to je teraz záležitosť zväzu, ktorý ho nominoval. Musí sa to vysvetliť, lebo potom vzniká pocit, že ktokoľvek, kto niekde neuspeje, bude hľadať príčiny niekde inde a kritizovaním všetkého, čo je u nás dosť častý jav. No to by asi nebolo dobré a hlavne prospešné pre celkový stav nášho športu, v ktorom sa ocitá. Musí sa hľadať spôsob riešenia problémov a tiež spôsob komunikácie hráčov, aby bol na úrovni,“ dodal Ján Filc.