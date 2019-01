Slovenských volejbalistov čaká megašampionát: Z Nitry na desiate ME!

Miestenku na ME majú vo vrecku. Volejbalisti sú jednoznačne najlepším slovenským kolektívom, čo sa týka účastí na európskych šampionátoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nitrianske víťazstvo nad Čiernou Horou 3:0 im otvorilo dvere na ME 2019, ktoré budú ich jubilejné desiate, siedme v rade. Slováci v európskej konkurencii nechýbajú od roku 2007!

Definitívu ich postupu dal nedeľný výsledok zápasu našej kvalifikačnej C-skupiny Moldavsko - Island (3:0), takže stredajší zápas na Islande bude pre zverencov Andreja Kravárika len povinnou bodkou za kvalifikáciou. „Po každom víťazstve 3:0 je hodnotenie ľahšie. Chlapcov musím pochváliť za dokonalý a trpezlivý výkon,“ povedal po výhre Andrej Kravárik, ktorý sa na ME prebojoval ako hráč v r. 1997 i ako tréner v r. 2019. On i jeho zverenci vyzdvihli parádnu divácku kulisu v nitrianskej hale na Klokočine. Návšteva 2 500 divákov bola dopingom pre skúsených borcov, ktorí vedia, že posledné kvalifikačné kroky bývajú najťažšie.

„Diváci utvorili výbornú atmosféru, neskutočnú. Toto som v národnom tíme zažil naposledy v roku 2011 pri triumfe v Európskej lige. Po každej ťažkej výmene, zloženej lopte sme si to užívali. Bolo to neuveriteľné,“ vyhlásil najlepší z našich, 15-bodový Peter Michalovič, a Andrej Kravárik ho doplnil: „Krajšiu atmosféru si naozaj veľmi dlho nepamätám, pokiaľ ide o slovenský volejbal. Chcel by som sa veľmi srdečne poďakovať všetkým ľuďom v hale aj pri televíznych obrazovkách. Veľké ďakujeme!“

Megašampionát

Na ME 2019 volejbalistov (12. - 29. septembra) bude vo Francúzsku, v Belgicku, Holandsku a Slovinsku štartovať rekordný počet krajín - 24. Nebude medzi nimi chýbať ani Slovensko. Pre mužov Slovenska to je desiaty štart na ME, siedmy v rade. Žreb je na programe v stredu 16. januára v Bruseli, kde 24 tímov rozdelia do štyroch šesťčlenných skupín.