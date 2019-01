Saláta v Slovane definitívne končí, klub si môže hľadať aj Hološko: Nahradiť ich majú cudzinci

Hráči jesenného lídra tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava začali v pondelok popoludní zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2018/2019, ktorú by radi uzavreli ziskom majstrovského titulu.

Na rozdiel od minulých rokov bude mať inú podobu. Zimná príprava "belasých" je rozdelená na tri bloky - úvodný absolvujú hráči v domácich podmienkach, následne vycestujú na Maltu a potom ich čaká dvojtýždňové sústredenie v tureckom Beleku. Mužstvo na jar odohrá domáce duely už na novom Národnom štadióne v Bratislave.

"Môžem povedať, že káder zostáva pokope. Myslím tým hráčov, ktorí boli na jeseň najvyťaženejší a nastupovali v základnej jedenástke. S niektorými už nerátame, rokujeme o ukončení zmluvy a majú možnosť nájsť si nový klub. Je to Milan Rundič, Mitchell Schet a Ricky van Haaren. Takisto aj Filip Hološko, ak bude záujem z nejakého tímu, má šancu odísť do iného klubu. Zmluva v Slovane sa k 31. decembru 2018 skončila Kornelovi Salátovi, môže si tiež hľadať klub. Je voľný hráč," vyjadril sa na brífingu pred zástupcami médií športový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Richard Trutz a doplnil: "Pokiaľ ide o príchody, máme na desaťdňovej skúške dvoch hráčov - 20-ročného stopéra Nehara Sadikiho z Macedónska a 23-ročného ľavého obrancu Iliju Tučeviča z Čiernej Hory."

Tréner Martin Ševela nemal v prvý deň zimnej prípravy k dispozícii kompletný káder. Zo stabilných hráčov jesene chýbali na pondelňajšom úvodnom zraze Vasil Božikov, Arťom Suchockij, Boris Cmiljanič, Vukan Savičevič, Dejan Dražič či Aleksandar Čavrič. "Stredopoliar Dávid Holman je chorý, pridá sa o deň či dva. Tolerantní sme boli aj voči hráčom s pravoslávnym vyznaním, tí prežívajú Vianoce neskôr, majú to posunuté, pridajú sa o niečo neskôr. Potrvá dva - tri dni, keď budeme pokope. Do prípravy berieme chlapcov z našej devätnástky. Dávid Strelec je teraz v reprezentácii do 21 rokov, budú s nami aj Alexander Tóth na pozíciu ľavého obrancu, Martin Majling na post defenzívneho hráča a Denis Potoma ako stredový hráč. Bude záležať na nich, ako sa predvedú a prípadne zostanú v kádri na jarnú časť," skonštatoval v mixzóne kormidelník "belasých", ktorý sa už tešil na úvodný zraz: "V mojich očiach konečne, pretože zimná prestávka bola nadmieru dlhá. Na druhej strane chlapci dostali individuálne plány, ktoré museli splniť. Ja sa teším na našu spoluprácu, verím, že aj hráči. Budem rád, keď všetci absolvujú záťaž, ktorú im naordinujeme. Želám si, aby sa im vyhýbali zranenia, potom môžu ukázať kvalitu na ihrisku."