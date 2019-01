Vznikne na Slovensku ministerstvo športu? Danko vymenoval prvého štátneho tajomníka pre toto odvetvie

V pondelok do funkcie štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedli niekdajšieho skvelého strelca Jozefa Gönciho.

Za sebou už má aj prvé rokovania so šéfom parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. "Šport je finančne poddimenzovaný a zaslúži si pozornosť. Podmienky sa za ostatné tri dekády príliš nezmenili," povedal v pondelok šéf NR SR Andrej Danko. Jeho cieľom v budúcnosti je vytvorenie samostatného ministerstva pre šport a cestovný ruch. Jozef Gönci bude mať nemálo úloh. Zastrešovať by mal kompletný šport, teda profesionálny aj amatérsky. Jeho starosťou bude zbierať výhrady a pripomienky zo športovej sféry a mnoho ďalšieho.

Veľmi dôležitou je podľa Danka starostlivosť o športovú infraštruktúru, čo potvrdil aj Gönci. "Okolitým štátom môžeme len závidieť. Nič nie je stratené a práve teraz po vzniku SOŠV je cesta otvorená," mysli si nový štátny tajomník. Podľa šéfa parlamentu už v roku 2019 vstúpi do platnosti štatút športového poukazu, Danko jeho prvú verziu prirovnal k rekreačným poukazom. Zamestnanec by podľa neho mal prispieť sumou 225 eur, v takom prípade môže zamestnávateľ doplniť ďalších 275 eur oslobodených od odvodov a daní. Práve oslobodenie od odvodov a dane má byť podľa Andreja Danka príspevkom štátu. "Týmto poukazom by rodič dokázal zaplatiť klubom pôsobenie detí v nich," povedal šéf predseda parlamentu. Plán je, aby celý systém poukazov vstúpil do platnosti už v lete 2019. Od januára 2020 plánuje Danko zaviesť fond pre podporu športu.

Prioritou Jozefa Gönciho v úvodných mesiacoch je príprava legislatívy v štyroch základných okruhoch - fond pre podporu športu, projektu duálnej kariéry športovcov, zriadenia ministerstvo športu a zavedenie športových poukazov. "Veľký problém vidím v infraštruktúre športov pre základné lokomočné pohyby - ide o atletiku, cyklistiku, gymnastiku, lyžovanie a plávanie. V minulosti to boli športy, ktorá spájali všetky deti a je dôležité, aby sme sa k tomu vrátili," myslí si nový štátny tajomník.