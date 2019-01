Tréner Ernest Bokroš sa bude brániť súdnou cestou: Všetky obvinenia hráčov odmietol

Studená sprcha! Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš (59) sa po svetovom šampionáte v Kanade dostal pod tvrdú kritiku hráčov.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Hoci mladíci cieľ v Kanade splnili, postupom do štvrťfinále sa vyhli bojom o záchranu, hlavný kouč to po štvrťfinálovom zápase s Ruskom (3:8) schytal na celej čiare.

Dvojica hráčov Martin Pospíšil a Miloš Fafrák sa rozhodla obšírne opísať pomery v tíme a servítku si pred ústa nekládla.

Svoj pohľad a názor priniesol Pospíšil prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti, ktorý adresoval všetkým fanúšikom. Na paškál si vzal trénera Bokroša aj manažéra výberu Romana Ulehlu.

„Týmto chcem poďakovať kapitánovi Fehérvárymu a tiež Liškovi a Krivošíkovi, aj vďaka nim som nešiel domov. Bokroš, ktorý ma nechcel zobrať na MS, totiž aj po horúcej linke zrejme so Šatanom (Šatan dostal echo, že nebudem Bokrošom zaradený v nominácii na MS a zrejme Bokrošovi ‚prikázal‘, že najproduktívnejší hráč USHL musí byť v nominačke) sa ma totiž skúsil zbaviť cez chalanov, čo je úplne choré. Na mítingu si ma však zastali, vážim si to, chalani,“ napísal Pospíšil, ktorý na šampionát cestoval ako líder produktivity najkvalitnejšej americkej juniorskej súťaže USHL, kde nazbieral 34 bodov (11+23) v 22 zápasoch za Sioux City Musketeers.

Tréner Bokroš sa k celej kauze vyjadril až v pondelok na tlačovej konferencii po prílete na Slovensko.

"Budem stručný, čo sa týka hodnotenia. Naše umiestnenie je reálnym obrazom mládežníckeho hokeja u nás. Iba trikrát Slovensko postúpilo v posledných rokoch do semifinále. Ak sa nebudeme pozerať na reálny stav slovenského hokeja a budeme hovoriť o medailách, tak sa tu klameme. Odohrali sme zápas s Fínskom, ktoré malo najkvalitnejšie mužstvo na MS. Nastúpila proti nám obrovská sila, na ktorú sme nemali," povedal k hodnoteniu tréner Ernest Bokroš.

"Napísal som si pár bodov. Kedy som sa ja hádal s hráčmi na poradách? Nech to hráči, ktorí sú tu na tlačovke potvrdia. Je to lož! Je mi ľúto, že takúto tému po ľudskej stránke musíme otvárať. Martin Pospíšil, keď ochorel, povedal nám to tesne pred nomináciou. Mali sme problém, museli sme sa rozhodnúť, či ho necháme, alebo pošleme domov. Zavolal som si kapitána a asistenta. Chalani zašli za Martinom, povedal, že potrebuje tri dni oddych. V tej chvíli bol jeden hráč nadpočet. Ja som povedal, že Martin zostávaš, aj keby som to mal zaplatiť vlastnou kartou. Zavolal som Šatanovi, ktorý povedal, že nech urobím, ako uznám a súhlasil s tým, aby Martin zostal s nami," vrátil sa ku kauze s Pospíšilom tréner Bokroš.

"Téma korupcia. Dnes dal na facebook Martin Jakúbek informáciu, že som ho ja požiadal o 5000 eur za to, že ho nominujem. Pýtam sa, prečo teraz po 6 rokoch vyšiel s touto informáciou? Podám na neho trestné oznámenie. Je mi jasné, že tréner je vždy pri nominácii najväčší chrapúň pre tých, čo som nenominoval. Vydržal som doteraz, ale už mám toho dosť. Začínam sa brániť právnikmi. Vlečku hnoja na nás dnes vysypali hráči. Niet na to obrany, iba právnej cesty. Som natoľko skúseným trénerom, aby som takú hlúposť, že si vypýtam peniaze od hráča urobil. Bola by to samovražda. Taký hlupák nie som. Klamstvom je aj to, že mi Miro Šatan volal, aby som Martina nechal. Je to absolútna lož, čo sa na facebooku napísalo. Miloš Fafrák bol zneužitý. Takýto sloh Miloš nenapísal. Vrátili ho zo zámoria, ale má jeden problém. Nemá rád tvrdú robotu. Za 5 mesiacov sme ho ale vyhecovali, chcel som z neho vytiahnuť to najviac, čo sa z neho dalo," odpovedal Bokroš na paľbu otázok novinárov.

"Aj na margo toho, čo Martin Pospíšil napísal, si myslím, že je to jeden skvelý hráč. Keď prišiel, odohral s Českom a center v tretej formácii. Jeho výkon ale nemal úroveň reprezentanta. Zavolali sme si ho, povedal, že on nechce hrať v tretej formácii. Skritizoval spoluhráčov. Povedali sme mu, že ho v prvých dvoch päťkách nevidíme. Neskôr odsúhlasil, že bude hrať na krídle, presilovky. Verili sme mu, aj sme preto toľko ustupoval. Až nadštandardne. Hral v druhom útoku, ale nebolo to ideálne. Znovu sme sa bavili s hráčmi. Napokon sme spoločne rozhodli, že ho necháme v druhej päťke na zápas s Kazachstanom, ktorý bol pre nás kľúčový. Prišiel zápas s Ruskom. Najdôležitejší zápas. Nechali sme ho. Nič iné sa s Martinom Pospíšilom sa nestalo. Musím teraz podať Výkonnému výboru SZĽH podať správu o tom, čo sa udialo na šampionáte. Ak mám byť ale ako tréner takto dehonestovaný, tak nemám chuť ďalej pri reprezentácii pracovať," ukončil Bokroš.



Obranca Martin Fehérváry: "Ambície sme mali veľké. Boli sme dobrá partia, ôsme miesto je asi obraz nášho hokeja. Hodnotím to neutrálne. Chalani sa vyjadrili po šampionáte, nevedeli sme o tom, že to pripravujú. Je sa mi ťažko o tom vyjadriť. Nechcel by som to rozoberať do detailov. Napätie v tíme bolo, začali sme turnaj troma prehrami. Nálada išla dole."