Neslávny príchod Slovákov z MS 20: Veľavravné mlčanie a tím v rozvrate!

Už sú doma. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa v pondelok popoludní vrátila na Slovensko. Na hráčoch bola vidieť najmä únava z dlhej 15-hodinovej cesty, cítiť ale bolo sklamanie.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Na svetovom šampionáte v Kanade cieľ splnila, po postupe medzi elitnú osmičku sa vyhla bojom o záchranu. V tíme ale zavládlo sklamanie, hráči chceli lepšie umiestnenie.

"Atmosféra v tíme nebola ideálna, chceli sme lepšie umiestnenie. K tomu, čo sa stalo, sa zatiaľ vyjadrovať nechcem," povedal po prílete krídelník Adam Liška.

Po prehre s Ruskom (3:8) vo štvrťfinále vyplávali na povrch pomery v tíme, keď sa dvojica hráčov - Martin Pospíšil (19) a Miloš Fafrák (19) - na sociálnej sieti tvrdo pustila do trénera Ernesta Bokroša a manažéra výberu Romana Ulehlu. Kým hlavný kouč Ernest Bokroš zatiaľ žiadne stanovisko nepodal, rozvrat v tíme a vyjadrenia spomínanej dvojici hráčov spustili na internete búrlivú diskusiu medzi fanúšikmi. Viac do svetla dá až pondelkové vyjadrenie trénera Bokroša po príchode do Bratislavy. Online z tlačovej konferencie Ernesta Bokroša vám prinesieme na facebooku Nový Čas.