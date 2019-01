Polícia zverejnila na svojom profile odstrašujúce video vodiča, ktorý nafúkal necelé 3 promile.

Ako ďalej informovala, jednalo sa o 43 ročného šoféra Seatu, ktorý takto jazdil v Ružomberku. Je len šťastie, že touto šialenou jazdou nikoho nezranil.

Na záberoch je vidieť, že za pár minút stihol naraziť do dvoch zaparkovaných áut, zachytiť oproti idúce vozidlo a pomyslenou čerešničkou na torte bolo narazenie do zadnej časti vozidla, ktoré bolo odhodené do ďalšieho.