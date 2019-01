Legendárny Brazílčan Kaká sa chystá druhý raz do chomúta: Áno povedal tejto sexi krajanke!

Druhý raz stratil hlavu! Jeden z najsympatickejších futbalistov histórie Brazílčan Kaká (36), celý menom Ricardo Izecson dos Santos Leite (26) oznámil zasnúbenie s o 12 rokov mladšou modelkou Caroline Diaz, s ktorou tvoria pár už viac ako dva roky.

Bývalý hráč AC Miláno i Realu Madrid zvestoval svetu túto správu na svojom instagramovom profile.

Pre futbalistu to sú druhé zásnuby. Prvé absolvoval so svojou detskou láskou Caroline Celico, s ktorou sa následne oženil, mal dve deti a po desiatich rokoch manželstva sa v roku 2015 pár rozviedol. Bývalý skvelý záložník je ako sa zdá zaťažený na meno Caroline. To isté krstné meno má jeho ex, ale aj jeho budúca polovička... Nečudo, že medzi odkazmi k momentke zo zásnub sa našiel aj takýto: „Vieš ako na to, kámo! Aspoň sa nikdy nepreriekneš... :)“