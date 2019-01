Kollár vychvaľuje postoj Slovenska k migrantom: Rypol si do ministra Lajčáka

Postoj Slovenska, ktoré odmieta migrantov, je výborný a líder Sme rodina Boris Kollár urobí všetko preto, aby sme si ho udržali.

Deklaroval to v rozhovore pre TASR s tým, že rozumný človek sa poučí na chybách druhých. Aj v tomto duchu je Kollár hrdý, že Globálny pakt OSN o migrácii bol v Maroku schválený 150 štátmi, bez Slovenska. "Splnil som ľuďom, čo som sľúbil. Nie som ochotný sedieť pri stole, kde nás budú kopať do zadku. A tie hlúposti, že ak nesedíte pri stole, ste potravou. Akou potravou? USA, Rakúsko, Taliansko, Austrália či Izrael, ktorí tento pakt odmietli a nesedeli pri stole v Marrákeši, budú potravou? Tomu neveríte ani vy sám. Verím, že sme sa veľmi dobre rozhodli," odkázal Kollár.

Ako zápecník sa však necíti. "Ale cítim smrad zo slova kariérny, to je taký, čo myslí len na svoju kariéru a na ostatných kašle a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) je presne taký kariérny diplomat," odkázal na margo skutočnosti, že Lajčák globálny pakt podporoval, pričom postoj viacerých slovenských politikov označil za zápecnícky.

Kollár na margo solidarity poznamenal, že ak má Slovensko problém s chudobou, spojenci nám veľmi nepomáhajú. "Ja nebudem riešiť zahraničnú krízu s migráciou len preto, lebo si ich k sebe pustili. Vy ak chcete ísť do USA, musíte mať vízia, ak ich nemáte, nepustia vás. Ako je možné, že sem nejakí privandrovalci v miliónoch vtrhnú a my ich nemáme ani preverených? Na 70 percent uvádzajú falošné mená. To sú pre mňa banditi. Ak je niekto tak hlúpy, že toto dovolil, je to jeho problém. Ja nebudem solidárny s bláznom," dodal Kollár.