Kaliňák o kariére Sakovej: Veľavravné vyjadrenia o ministerke aj policajnom prezidentovi

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) ide vlastnou nezávislou cestou a jej kariéra je absolútne transparentná.

Pre TASR to povedal bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Doplnil, že zmeny vo vedení Ministerstva vnútra (MV) SR a Policajného zboru (PZ) priniesli nový pohľad na vec.

Nástup Sakovej do funkcie šéfky rezortu považuje za prirodzené vyústenie jej šikovnosti. "Ak nejaký minister historicky prešiel skúškou ohňom počas svojho nástupu, tak je to Denisa Saková," povedal a vyzdvihol výsledky Sakovej práce aj to, že ustála tlak verejnosti pri nástupe do funkcie.

Jej kariéru označil za absolútne transparentnú. Odmieta, že by Saková bola jeho pravá ruka. "Veci, ktoré som robil ja, som robil s plným vedomím ministra vnútra a nikto iný za ne zodpovednosť nemal," uviedol.

Podobne vníma aj súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského. Podľa neho prešiel vysokými funkciami počas riadenia rezortu viacerými ministrami a nemožno ho preto spájať ani s jedným z nich. Myslí si, že prvé mesiace vo funkcii preukázali jeho prirodzenú autoritu. Kaliňák považuje Lučanského prácu za kvalitnú a ak by sa rozhodol uchádzať o post šéfa polície, bol by podľa exministra jedným z favoritov.

Saková nahradila vo funkcii Kaliňáka a Lučanský na čele polície Tibora Gašpara po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa exministra zmeny vo vedení rezortu a PZ priniesli nový pohľad na vec, čo sa premietlo aj vo vyšetrovaní spomínanej vraždy.

Posuny vo viacerých mediálne známych kauzách sa však podľa neho nespájajú len so zmenami vo vysokých pozíciách rezortu a polície. "Aj predtým boli mnohé akcie NAKA a mnohé aktivity v súvislosti s trestným stíhaním dajme tomu korupcie a podobne, niektoré veci sú vlastne začaté ešte za Tibora Gašpara, takže v tomto prípade sa to ťažko porovnáva," zhodnotil.

Zmeny sa dotkli aj zákona o Policajnom zbore, prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Prezident SR Andrej Kiska ju okrem iného označil za nesystémovú a kritizoval nevyváženosť procesu výberu a odvolania policajného šéfa, čo považuje za príliš komplikované.

"Ak je transparentný výber policajného prezidenta, tak má byť potom aj jeho odvolávanie len na základe kvalifikovaných dôvodov, ktoré sa môžu zdať niekomu, kto nie je právnik, komplikované," reagoval Kaliňák. Pokiaľ policajný prezident robí svoju prácu dobre, tak by mal podľa jeho názoru funkciu zastávať čo najdlhšie, aby sa jeho vplyvy dokázal dostatočne premietnuť do fungovania polície.

Kiska kritizoval tiež nedostatočnú nezávislosť Úradu inšpekčnej služby MV. Kaliňák tvrdí, že nezávislejšie postavenie už mať nevie. "V rámci našej ústavy a trestného zákonodarstva trestné činy vyšetrujú policajti," zdôraznil. Spomenul Českú republiku, kde sa pokúsili tento úrad vyňať spod pôsobnosti PZ, čo podľa jeho slov viedlo k poklesu objasnenosti prípadov o 50 percent.

Nadviazanie súčasnej ministerky vnútra na jeho pôsobenie v oblasti znižovania rómskej kriminality vníma pozitívne. Saková si vybrala za svojho poradcu pre túto oblasť Tibora Gašpara, čo verejnosť kritizovala. Podľa Kaliňáka je však dostatočným odborníkom, ktorý sa podieľal na príprave všetkých súčasných opatrení.