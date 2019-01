Pri obrovskom požiari bytu zomrela maličká Slovenka Vaneska († 5): Zúfalej mame ostalo len to, v čom šla do práce

Obrovské nešťastie! Slovenské dievčatko Vaneska († 5) zomrelo pri požiari bytu tesne po Vianociach.

Stihla sa ešte potešiť z darčekov, potom si ju našla smrť. Čas.sk priniesol na Silvestra tragickú správu z okolia Mníchova. Pri požiari bytu zomrelo len 5-ročné dievčatko. Do redakcie sa nám ozvala rodina malého anjelika, ktorého mama pochádza zo Žiaru nad Hronom.

Podľa informácií z agentúry DPA, počas požiaru bol v byte s dievčatkom iba otec. Mama bola práve v práci. Otec sa zo všetkých síl snažil dievčatko zachrániť, no nepodarilo sa mu to a sám sa priotrávil. Telo dievčatka našli hasiči v skrini, kam sa zrejme ukrylo pred požiarom.

Sestra Vaneskinej mamy sa ozvala do redakcie so žiadosťou o pomoc. Mame Vanesky ostalo po požiari len to, čo si zobrala do práce. Sestra Renáta jej preto vytvorila zbierku, do ktorej môže prispieť každý akoukoľvek sumou. Ak chcete prispieť, kliknite >>SEM<<.