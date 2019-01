Nigérijská armáda zatkla dvoch novinárov: Písali o nej kriticky

Nigérijská armáda zatkla dvoch novinárov, ktorí písali kriticky o zásahoch armády proti islamistickej teroristickej organizácii Boko Haram na severovýchode krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Svedkovia uviedli, že v nedeľňajších popoludňajších hodinách dorazili k redakcii novín Daily Trust v meste Maiduguri vojaci a príslušníci bezpečnosti, zatkli dvoch novinárov a odviezli ich na neznáme miesto. Novinári zverejnili na titulnej strane novín článok, v ktorom podrobne opisujú ťažkosti armády v boji proti militantom Boko Haram, ktorí obsadili strategické mesto Baga. Nigérijskí vojaci sa už vyše týždňa snažia získať späť toto mesto, ktoré bolo predtým ústredím regionálnej armády.

Militanti z Boko Haram začali svoje krvavé povstanie v roku 2009 na severovýchode Nigérie, neskôr ho však rozšírili aj do susedného Kamerunu, Čadu a Nigeru, čo vyvolalo celoregionálnu vojenskú odozvu. V roku 2015 sa títo džihádisti rozdelili do dvoch odnoží, z ktorých jedna je spriaznená s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Len v samotnej Nigérii prišlo v dôsledku aktivít Boko Haram za posledných deväť rokov o život vyše 27.000 ľudí a približne 1,8 milióna obyvateľov bolo násilím donútených opustiť svoje domovy.

Nigérijský prezident Muhammadu Buhari sa dostal k moci v roku 2015 na základe prísľubu, že ukončí násilie, a v súčasnosti je pod čoraz väčším nátlakom, aby po nedávnych útokoch zakročil. Už dávnejšie vyvolal kritiku vyhlásením, že Boko Haram sa podarilo "technicky poraziť". Vo februári 2019 sa má Buhari uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta.