Preventívne prehliadky netreba podceňovať, môžu zachrániť život: Na aké máte nárok?

Preventívna prehliadka môže zachrániť život, mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne.

Upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré vyzvalo Slovákov na väčšiu zodpovednosť za vlastné zdravie. Za presadzovaním aktívneho prístupu k zdravému životnému štýlu vidí rezort možnosť zvýšenia kvality života.

"Preventívna prehliadka naozaj môže zachrániť život. Človek nevníma žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu napríklad vysoký tlak alebo zvýšené hodnoty cukru napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt srdca alebo porážku. Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú ju k dispozícii bezplatne, v rámci verejného zdravotného poistenia," pripomenula ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Poistenci majú v súčasnosti možnosť absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa. Medzi desiatku najčastejších diagnóz, ktoré môže preventívna prehliadka odhaliť, patria cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, porucha funkcie obličiek, porucha funkcie pečene, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu, zvýšená hladina cholesterolu a rakovina hrubého čreva.

Dieťa do jedného roka by malo absolvovať deväť preventívnych prehliadok, najmenej tri prehliadky do troch mesiacov. Deti od troch do 18 rokov by mali absolvovať jednu preventívnu prehliadku raz za dva roky. Mali by podstúpiť komplexné pediatrické vyšetrenie, ktoré zahŕňa aj poradenstvo rodičom. Sleduje sa pri ňom komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania, krvný tlak aj vyšetrenie moču. Taktiež sa nezabúda na rizikové faktory, napríklad na srdcovocievne choroby. Lekárske vyšetrenie v 11. roku života dieťaťa sleduje hladinu cholesterolu v krvi. Meranie cholesterolu aj triacylglycerolov absolvuje poistenec v 17. roku.

Dospelí by mali podstúpiť preventívnu prehliadku raz za dva roky, darcovia krvi raz za rok. Pri nej by mal poistenec získať prehľad o svojom zdravotnom stave a možných rizikách. Komplexné vyšetrenie pozostáva z kontroly stavu očkovania, vyšetrenia pulzu a tlaku krvi, kontroly hmotnosti. Laboratórne sa vyšetrí moč a krv. Poistenci nad 40 rokov by mali absolvovať vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca. Poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka by mali podstúpiť test na okultné krvácanie raz za dva roky. Pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopické vyšetrenie.

Ženy od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva majú nárok na jednu preventívnu gynekologickú prehliadku za rok. V materstve je potrebná preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a jeden raz šesť týždňov po pôrode. Komplexné gynekologické vyšetrenie je zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Skríning rakoviny krčka maternice by mali absolvovať ženy vo veku 23 do 64 rokov. Skríning rakoviny prsníka by mali podstúpiť ženy vo veku 40 do 69 rokov. Ultrasonografia prsníkov by mala byť absolvovaná raz za dva roky.

Na preventívnu prehliadku u zubného lekára má nárok poistenec do 18 rokov dva razy do roka. Poistenec nad 18 rokov by ju mal absolvovať raz ročne. Tehotné ženy majú nárok na prehliadku dvakrát za to isté tehotenstvo. Pri preventívnej prehliadke u zubného lekára dochádza k podrobnej prehliadke chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrole medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrole zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov a k prehmataniu uzlín. U detí sa vykonáva aj remineralizácia zubnej skloviny.

Na urologickú preventívnu prehliadku majú nárok muži nad 50 rokov, a to raz za tri roky alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za tri roky alebo častejšie. Vyšetruje sa prostata, konečník, semenníky, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty.

Preventívnu gastroenterologickú prehliadku by mali absolvovať poistenci nad 50 rokov, a to raz za desať rokov. Tiež poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50 rokov. Raz za dva roky by mali absolvovať test na okultné krvácanie. Pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v päťročných intervaloch. Pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopické vyšetrenie.