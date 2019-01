Veľká FOTOgaléria rób zo Zlatých glóbusov: Topmodelka vyvetrala zajačika a ohúrila šatami

V nedeľu večer sa oči filmových nadšencov upierali na dianie v Los Angeles, kde sa už po 76. raz rozdávali Zlaté glóbusy.

Fotogaléria 32 fotiek v galérii

Oplatilo sa však pozrieť aj na červený koberec, kde sa producírovali najslávnejšie ženy svetového šoubiznisu. Svojou krásou a eleganciou opäť nesklamali. Speváčka Lady Gaga, ktorá zažiarila ako herečka vo filme Zrodila sa hviezda, sa so svojou mohutnou róbou takmer nezmestila na fotku. Hviezdu Charlieho anjelov Luciu Liu by ste takmer nespoznali, keďže už nemá čiernu hrivu, no šaty mala originálne. Krásnu róbu predviedla modelka Heidi Klum, ktorá pózovala po boku svojho o 16 rokov mladšieho priateľa Toma Kaulitza, známeho zo skupiny Tokio Hotel.

Čo mali dámy na sebe, si pozrite vo FOTOgalérii, výsledky odovzdávania Zlatých glóbusov nájdete tu: