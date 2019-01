Búrka spôsobila zablokovanie diaľnice: Na ceste kvôli zosuvu bahna uviazli mnohí motoristi

V dôsledku blata a trosiek na ceste uviazli viacerí motoristi.

Zimná búrka v južnej Kalifornii vyvolala v oblastiach, ktoré spálili lesné požiare, zosuvy bahna a tie zablokovali hlavnú diaľnicu pozdĺž pacifického pobrežia. V dôsledku blata a trosiek na ceste pritom uviazli viacerí motoristi, ktorých vozidlá pomáhajú odtiahnuť pracovné čaty. Diaľnica zostane počas nedele uzavretá, až kým na nej nevyčistia jazdné pruhy. Zosuvy si nevyžiadali zranených.

Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj prevádzku letiska v San Franciscu. Tam pre silný dážď meškali lety. Meteorológovia varovali pred zimnou búrkou aj na severe Kalifornie. Motoristi by si mali dávať pozor na horských cestách v pohorí Sierra Nevada, kde by mohlo napadať do 1,2 metra snehu. V častiach Kalifornie, Nevady a Utahu pre výdatné sneženie platia výstrahy pred lavínami.