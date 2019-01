Tipsport liga: Zvolen sa konečne dočkal, boj o prvé miesto má jasného víťaza

V priamom súboji o prvé miesto tabuľky hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Banská Bystrica v Košiciach 5:3 v nedeľňajšom stretnutí 39. kola najvyššej slovenskej súťaže.

Hostia si vypracovali vďaka kanadským legionárom v prvej tretine trojgólový náskok. Lenže potom zavelili k útoku slovenskí veteráni Ladislav Nagy a Gabriel Spilar. Ešte do prestávky zastavil nápor domácich svojim druhým gólom v zápase Brock Higgs, ktorý sa trafil v presilovej hre. Košice sa vďaka Patrikovi Lušňákovi ešte raz dotiahli na rozdiel jediného gólu, no Guillaume Asselin druhým presným zásahom poistil víťazstvo Banskej Bystrice.

Hokejisti HK Nitra zdolali hráčov tímu MAC Budapešť hladko 6:1. Družstvo hlavného mesta Maďarska získalo v predošlých dvoch zápasoch šesť bodov a aj v Nitre sa ujalo vedenia. Skóre otvoril v 3. min Kevin Szabad. Už o minútu kontroval Jakub Minárik a Lane Scheidl naklonil misky na stranu Nitranov v úvode druhej tretiny. Ďalšie tri góly strelili domáci pri nerovnovážnom stave hráčov na ľade, dva v presilovke a Dalibor Bortňák skóroval 18 sekúnd po začiatku tretej tretiny dokonca v oslabení. Šiesty zásah pridal v 52. min Judd Blackwater.

Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Popradom jednoznačne 4:0. Na úvodný gól čakali diváci až do 28. min, keď sa strelecky presadil najproduktívnejší hráč súťaže Michal Chovan. O necelé tri minúty ho napodobnil Lukáš Handlovský, strelou z priestoru medzi kruhov zaskočil popradského brankára. V záverečnom dejstve nepripustili zverenci Andreja Podkonického žiadne komplikácie. Individuálne sa presadil Rastislav Špirko a v 50. min vyhnal Tomáša Vošvrdu z bránky svojim druhým zásahom Handlovský. Necelé tri minúty pred koncom mohol streliť čestný gól hosťujúci Dávid Bondra, ale MacKenzie Skapski si udržal čisté konto. Zvolen vyhral tretí zápas po sebe, prvýkrát v sezóne zdolal Poprad a v tabuľke poskočil na štvrté miesto práve pred "kamzíkov".

Hokejisti Trenčína zvíťazili nad Žilinou 5:4 . Skóre otvoril v 12. min počas oslabenia domáci veterán Milan Bartovič, ale o 130 sekúnd neskôr vyrovnal český útočník David Hrazdíra. V druhej tretine sa presadil len Peter Ölvecký, ktorý ťažil z úspešného vhadzovania Tibora Vargu. V záverečnom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. Trenčania trikrát odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov, ale Žilina zakaždým strelila kontaktný gól. Zverenci Petra Oremusa si tesný náskok napokon udržali. Autorom rozhodujúceho zásahu bol Marek Hecl, ktorý sa podobne ako Ölvecký zapísal do streleckej listiny dvakrát. Trenčín uspel po troch nezdaroch, naopak, Žilina natiahla sériu prehier na štyri duely.

Hokejisti Detvy zdolali suverénnym spôsobom hráčov Nových Zámkov 5:0. Rozhodujúcou pasážou bola druhá tretina, ktorá sa skončila 3:0 v prospech domáceho tímu. Do súperovej siete sa trafilo päť rôznych hráčov a nepotrebovali k tomu ani jednu úspešnú presilovku. Detva zvíťazila v štvrtom stretnutí po sebe, Nové Zámky naopak nebodovali v treťom dueli v sérii.

Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali na ľade Miškovca 2:3. Skóre otvoril šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny kanadský obranca Nicholas Crawford, pre ktorého to bol tretí gól v sezóne. Hostia boli strelecky aktívnejší, ale dlho sa im nedarilo prekonať brankára Ádáma Vaya. Až v 42. min nenápadným nahodením od modrej čiary vyrovnal Tomáš Nádašdi. Domáci sa opätovne dostali do vedenia gólom Balázsa Göza, ale v 49. min bolo opäť vyrovnané zásluhou Mária Kuraliho. Zápas v Miškovci smeroval do predĺženia, ale v 57. min strelil tretí gól domácich Žiga Pance. Slovinský útočník bol následne vylúčený, Liptáci hrali približne minútu v šiestich proti štyrom, ale nedokázali vyrovnať. Miškovec, napriek len trom kompletným formáciám, zdolal mužstvo Antona Tomka a napravil si chuť po nečakanej piatkovej prehre s Detvou.