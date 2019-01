V Nitre bojujú s výtržníkmi unikátnym systémom: Policajtov privoláte jediným tlačidlom

Povedali si dosť! Mestskí policajti v Nitre majú plné ruky práce so zásahmi na dvoch uliciach v meste, kde je najviac nočných podnikov. Preto začali tento rok testovať unikátny projekt SOS tlačidiel, ktoré ľudí okamžite spoja s dispečerom.

Neustále výjazdy a ani stála hliadka nepomáhali s vyčíňaním výtržníkov na Mostnej a Kmeťkovej ulici v Nitre, kde je sústredených najviac nočných podnikov. Mestskí policajti preto od nového roka spustili na Slovensku unikátny projekt SOS tlačidiel. „Umiestnené sú na stĺpoch verejného osvetlenia, stačí stlačiť tlačidlo a okamžite sa človek spojí s dispečerom. Ten nielen na základe mikrofónu, ale aj kamery okamžite vie o probléme a v prípade nutnosti vyšle na miesto hliadku,“ opisuje systém náčelník Erik Duchoň (48).

„Umiestnených je tu zatiaľ 17 tlačidiel a 40 kamier, takže máme pod drobnohľadom naozaj obe ulice. Ľuďom niekedy v tiesni nenapadne použiť telefón, prípadne môže byť vybitý, nespomenú si na číslo, hocičo sa môže stať. Toto je veľmi jednoduché riešenie,“ dodáva Duchoň. Za tých pár dní, čo je systém v prevádzke, ešte použitý nebol. „Ľudia si musia na to zvyknúť a musí sa to dostať do povedomia,“ tvrdí náčelník.

Nitrania tlačidlá vítajú. „Som presvedčená, že je to super vec a uchytí sa to,“ hovorí Martina (32). „My tu cez víkendy v noci máme stálu hliadku, neďaleko sú aj štátni policajti, no aj tak je to niekedy málo. Veríme, že aj toto pomôže včas zasiahnuť najmä pri častých bitkách,“ hovorí mestský policajt Eduard Vince (47).

Ako systém funguje?

1. Stlačíte tlačidlo na stĺpe.

2. Ozve sa dispečer mestskej polície.

3. Zároveň sa mu objaví záber z príslušnej kamery.

4. Okamžite môže vyslať hliadku.