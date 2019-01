Petra prežila hororovú nehodu, o pomoc volala 45 minút: Ako som prežila v ľadovej vode!

Druhýkrát sa narodila! Petra (20) z Púchova môže hovoriť o obrovskom šťastí. Potom, čo s autom v obci Udiča (okr. Považská Bystrica) spadla do potoka, bojovala o život v ľadovej vode neuveriteľných 45 minút.

Zakliesnená pásom sa z vozidla nevedela dostať a postupne, ako sa s vozidlom prepadala do chladných vôd, strácala nádej na záchranu. Čo sa jej v tej chvíli odohrávalo v hlave a komu môže ďakovať za život? Petra na tohtoročné sviatky nikdy nezabudne. Potom, čo dostala s autom v obci Udiča náhle šmyk, prerazila zábradlie a skončila v potoku Marikovka, si myslela, že odbila jej posledná hodina.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Prebrala som sa až v tej studenej vode. Nedokázala som sa pohnúť, nohy som mala niekde pri volante, telo medzi prednými sedadlami a hlavu až vzadu pri batožinovom priestore,“ spomína na najhorší zážitok v živote mladá žena. Zaseknutá a pripútaná bezpečnostným pásom cítila, ako postupne klesá pod hladinu. Jediné, čo dokázala urobiť, bolo stlačiť klaksón.

„Začala som nohou, chodidlom, trúbiť, trvalo to neskutočne dlho. Voda stúpala a klaksón asi kvôli skratu prestal fungovať,“ opisuje Petra. V tej chvíli si uvedomila, že ju už nikto nebude počuť. „Voda ďalej stúpala a zaliala mi celú pravú časť hlavy, vtedy som už prestala dúfať a myslela som si, že je koniec,“ priznala trasúcim sa hlasom.

Zachránil ju manželský pár

Čudný náraz vytiahol z postele aj Zuzanu (35) s manželom, ktorí o chvíľu počuli aj trúbenie a pochopili, že niekto potrebuje pomoc. „Začali sme sa rýchlo obliekať, privolali sme na miesto políciu a išli sme sa k potoku pozrieť. Bol to hrozný pohľad. Som v piatom mesiaci tehotenstva a poriadne som sa bála,“ opisuje udalosť budúca mamička.

Šťastím bolo aj to, že službukonajúci policajt František Hija mal pri sebe nožík, ktorý podľa predpisov do výzbroje nepatrí. Hoci neveril, že by niekto mohol takúto nehodu prežiť, zrazu začul slabé volanie. „Pomôžte mi, dusím sa, už nevládzem dýchať.“ Dnes je Petra, ktorá prežila v ľadovej vode 45 minút, vďačná všetkým, že tento deň nebol jej posledným.