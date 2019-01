Cinkota žije po prepustení z basy v neistote: Je na mizine! Herec nemá ani z čoho platiť účty

Musí sa poriadne obracať! Herec Dušan Cinkota (48) nemá po prepustení z basy na ružiach ustlané. Herec s nezameniteľným hlasom zvádza boj s návratom na výslnie, aby si dokázal opäť zarobiť a postarať sa tak o svoju rodinu.

Cinki, ako ho mnohí pod touto prezývkou poznáme, má obrovské starosti. Podľa informácií Nového Času prežíva existenčné problémy. Účty treba platiť a s prácou to u herca nevyzerá veľmi ružovo. Herca Dušana Cinkotu, ktorý daboval tie najúspešnejšie televízne seriály a filmy, v júli prepustili z väzenia. Pre opletačky s drogami si za múrmi basy posedel šesť rokov. Kvôli problémom so zákonom tak prišiel o lukratívne kšefty, o ktoré nemal kedysi núdzu.

Prišiel tak o stály príjem, ktorý bol na pomery bežného Slováka nadpriemerný. Toto všetko sa teraz odrazilo na reálnom živote známeho herca. Napriek tomu je však šťastný, že je opäť so svojou milovanou rodinou - trojmesačným synčekom Olegom a manželkou Zuzkou. Sú však veci, ktoré mu robia na čele veľké vrásky. Podľa informácií Nového Času má Cinkota má veľké obavy z toho, z čoho zaplatí rodinné účty.

„Dušan nemá okrem dabingu inú prácu a účty sa im kopia. V ich rodine to s financiami veľmi ružovo nevyzerá,“ prezradil zdroj z okolia hercovej rodiny. Cinki, ako ho mnohí prezývajú, sa štyri mesiace po prepustení z basy aklimatizoval do hereckého a televízneho sveta tým, že začal dabovať. Do spoločnosti sa ho snažil a snaží znova dostať jeho dlhoročný kamarát, herec Andy Hryc, ktorý sa mu chce pomôcť ako sa dá.

Aj keď sa Cinkotovi zatiaľ nepodarilo získať žiadnu prácu v televíziách či divadlách, chytil sa aspoň nahodenej udičky v dabingu. Práve vďaka tejto príležitosti, ktorú robí od prepustenia z basy, si mesačne dokáže zarobiť niekoľko stoviek eur. „Za hlavnú úlohu vo filme má približne 200 až 300 eur, a to dabuje minimálne jeden celý deň. Ak chytí hlavnú úlohu v seriáli alebo telenovele, mesačne to môže byť 1 000 až 1 500 eur, ale, samozrejme, sumy prejdú zdanením,“ prezradil zdroj Nového Času.

Ako sa však zdá, pre mladú rodinu, ktorá sa nedávno rozrástla o nového člena to je dosť málo a preto sa herec obzerá po niečom výnosnejšom. „Veľa zatiaľ nezarábam, ale dúfam, že tých projektov pribudne,“ priznal Dušan Novému Času.

Zarábal aj vo väzení

Cinki nesedel na vavrínoch ani počas pobytu za mrežami. Práve tam si skracoval čas privyrábaním si. Okrem toho, že vystriedal niekoľko prác za múrmi väznice, dostal sa aj do jednej trenčianskej firmy, ktorá spravuje zberné suroviny. Práve tam sa Dušan uplatnil pri vážení nákladných áut. Finančnú rezervu si však známy umelec vytvoriť nemohol, pretože zárobok bol veľmi nízky a polovica výplaty išla na výkon trestu a mohlo mu tak zostať približne 50 eur.