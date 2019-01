Seriálový otecko Fašiang sa rozhodol nebrať vzťah strmhlav: Sexi frajerku u seba doma ešte  nechce!

Spoločné bývanie je vo hviezdach! Herec Marek Fašiang (32) patrí momentálne medzi najväčšie televízne hviezdy najmä vďaka markizáckemu seriálu Oteckovia. Seriálový tatušo nemá núdzu o ženskú priazeň a fanúšičky by sa oňho najradšej doslova pobili.

Majú však smolu, pretože jeho srdce získala sexi kosť Tereza Bizíková (19). A hoci dvojica randí už od mája minulého roka, vyzerá to tak, že sťahovanie do jedného príbytku tak skoro nehrozí. Fašiang a Tereza najprv svoju lásku tajili. A hoci ich fotograf Nového Času prichytil v máji minulého roka v objatí, herec tvrdil, že sú „iba“ priatelia.

Po prvotnom zapieraní však nakoniec vyšiel s pravdou von a odvtedy sa zaľúbenci za svoju lásku nehanbia. Vymietli už niekoľko večierkov a na oboch vidieť, že sú do seba bezhlavo zamilovaní. Prvotné motýliky v bruchu prerástli do hlbokého vzťahu a sympatický herec si vzťah s krásnou modelkou nevie vynachváliť. Sexicu, samozrejme, spoznala aj jeho rodina. „Schválili mi ju, som dosť dospelý na to, aby to nechali na mňa,“ povedal so smiechom Novému Času Fašiang.

Kto by si však myslel, že kráska sa už stihla k seriálovému tatušovi presťahovať do bytu v lukratívnej časti Bratislavy, mýlil by sa. „Nebývame spolu, každý býva zvlášť,“ prezradil herec, ktorý toto rozhodnutie aj na záver vysvetlil: „Toto ešte vôbec neriešime. Ešte sme relatívne dosť krátko spolu. Je to v poriadku tak, ako to je.“ Je teda isté, že dvojica sa nehrnie do toho strmhlav, ako sme zvyknutí u iných celebrít. Veď aj toto môže byť tá správna cesta.