Sulík si o Lajčákovi myslí svoje: Toto by urobil, keby chcel kandidovať

Ak by chcel minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) kandidovať na prezidenta, podanú demisiu, ktorú neskôr zobral späť, by na to využil.

Myslí si to predseda SaS Richard Sulík, ktorý vychádza z toho, že Lajčák napokon kandidovať nebude. "Po tom, čo sa udialo s jeho demisiou, uškodilo to jeho povesti. A keby chcel kandidovať, demisiu by využil ako dobrý štartovací mostík. V duchu - mám svoje zásady, teraz som nezávislý a idem kandidovať na prezidenta. Keby chcel kandidovať, urobí toto," myslí si Sulík. Lajčák nerieši, čo bude po voľbách do NRSR: Prijal by post šéfa diplomacie? Na druhej strane si Lajčák podľa jeho slov nechal od koalície poskákať po hlave. "Podal demisiu, ktorú nakoniec stiahol, čo je otázne z hľadiska ústavnosti. Urobil takéto kroky, aby ostal ministrom, tak verte, že o mesiac nepovie, že odchádza kandidovať," povedal Sulík. Doterajšie prieskumy verejnej mienky ukázali, že ak by Lajčák kandidoval, porazil by aj Roberta Mistríka, ktorého podporuje SaS. Sulík je teraz pripravený rokovať s opozičnými partermi, aby sa postavili práve za tohto kandidáta. "Ale nepoviem nič viac, lebo tieto rozhovory musia byť vedené diskrétne. Čo plánuje Igor Matovič tuším, ale nechcem to rozoberať," povedal na margo plánov hnutia OĽaNO, ktoré meno svojho prezidentského kandidáta stále neprezradilo.