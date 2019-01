Podľa Sólymosa dostáva v politike väčší priestor životné prostredie: Rezervy však vníma stále

Životné prostredie dostalo podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) za posledné tri roky väčší priestor.

Dokazovať to má napríklad podpora zvyšovania poplatkov za skládkovanie alebo sprísnenia pokút. "To sú všetko obmedzenia, nikomu sa do toho nechcelo. Ale prešli vládou," zdôrazňuje minister.

Stále však vníma rezervy. "Uvidíme, ako to dopadne s ochranou národných parkov alebo zálohovaním, lebo to sú tiež rozhodnutia, na ktoré treba mať guráž," poznamenal. Ocenil tiež, že téma životného prostredia stále viac zaujíma aj ľudí. Ukazuje to podľa neho napríklad verejná podpora pripomienky k novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú podpísalo takmer 30.000 občanov.