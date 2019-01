Hokejové šampionáty chcú zatraktívniť: Chystá sa prevratná zmena?

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) do budúcnosti uvažuje o tom, že by sa všetky zápasy reprezentačných mužstiev hrali na menších klziskách.

Prezident IIHF René Fasel je presvedčený, že užšie ľadové plochy po vzore NHL môžu prispieť k väčšej atraktivite jednotlivých duelov. "Keď tu v Kanade sledujeme juniorský svetový šampionát, vidíme, že turnaj je na veľmi vysokej úrovni. Možno je jeden z dôvodov to, že sa hrá sa na menšom klzisku," povedal Fasel vo Vancouveri krátko pred sobotňajšími zápasmi o medaily na MS do 20 rokov.

Kým vo svete má podľa medzinárodných štandardov hokejová ľadová plocha veľkosť 60 x 30 metrov, v NHL je to 61 x 26 metrov. "Aj na ZOH 2010 vo Vancouveri sme sa rozhodli hrať na menšej ploche a bol to výnimočný turnaj. Keby ste sa o tejto téme zhovárali so staršími chlapcami z Európy, možno by neboli nadšení, ale zrejme takúto zmenu potrebujeme," dodal Fasel.

IIHF premýšľa o menších klziskách smerom k MS vo Fínsku 2022 aj k ZOH v Pekingu v tom istom roku. "Mal by to byť náš cieľ, aby sme v budúcnosti zaviedli rovnako veľké klziská ako v Severnej Amerike," skonštatoval René Fasel. Tohtoročné MS na Slovensku aj nasledujúca edícia svetového šampionátu do 20 rokov v Česku sa bude hrať širších ľadových plochách tzv. európskych rozmerov.