Černákova Tampa prerušila víťaznú sériu, Jaroš sa vrátil do hry

Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili v deviatich sobotňajších zápasoch NHL, ale ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania.

Z víťazstva sa tešil iba Zdeno Chára. Boston zdolal Buffalo 2:1 a skúsený kapitán "medveďov" odohral 21:32 min so štatistikami 1 strela, 1 "hit" a 1 plusový bod. Jaroslav Halák nechytal, ale Fín Tuukka Rask mal 31 zákrokov a postaral sa o predĺženie víťaznej série Bruins na štyri zápasy.

Útočník Tomáš Tatar bol s piatimi pokusmi na bránku strelecky najaktívnejší vo svojom tíme, ale Montreal doma prehral s Nashvillom 1:4. Zatiaľ čo Tatar neskóroval, Craig Smith dvoma gólmi doviedol hostí k víťazstvu.

Prehrali aj dva tímy slovenských obrancov. Tampa Bay nestačila na San Jose na ľade súpera 2:5 a Erik Černák mal štatistický výkaz: 16:28 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body. Líder NHL z Tampy prehral po siedmich víťazných zápasoch a oba body stratil prvýkrát po 16 dueloch. Na strane víťazov sa zaskvel dvoma gólmi Evander Kane, druhý v poradí bol jeho dvojstý v kariére. Za Lightning skórovali len obrancovia, čiže bodová šnúra ruského útočníka Nikitu Kučerova sa zastavila na 12 zápasoch,

Christián Jaroš sa po minulotýždňovej zlomenine prsta vrátil v drese Ottawy Senators do zápasového kolotoča proti Minnesote Wild. Bol to výsledkovo nevydarený návrat, keďže kanadský zástupca podľahol súperovi tesne 3:4. Dvadsaťdvaročný Jaroš, ktorý mal podľa prvotných prognóz pauzovať približne mesiac, strávil na ľade 12:31 min bez zápisu do kanadského bodovania. Prezentoval sa však dvomi strelami na bránku a rovnakým počtom "hitov". Hviezdou zápasu v Ottawe bol skúsený 34-ročný útočník hosti Zach Parise, strieborný medailista zo ZOH 2010 vo Vancouveri mal bilanciu 1+2.

Výsledky NHL - sobota:

Ottawa - Minnesota 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:31 min, 2 "hity", 2 strely na bránku

Boston - Buffalo 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Zdeno Chára (Boston) odohral 21:32 min, 1 strela, 1 "hit", 1 plusový bod

Florida - Columbus 3:4 po predĺžení (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Montreal - Nashville 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:37 min, 5 striel, 1 mínusový bod

Toronto - Vancouver 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

St. Louis - New York Islanders 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Los Angeles - Edmonton 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

San Jose - Tampa Bay 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:28 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusky