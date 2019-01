Na Bokroša sa valí lavína kritiky: Ďalší hráč prelomil mlčanie

Po ostrej kritike útočníka Martina Pospíšila sa rozhovoril aj ďalší hokejista z tímu Ernesta Bokroša.

Pospíšil rozhodol obšírne opísať pomery v tíme a servítku si pred ústa nekládol. Svoj pohľad a názor priniesol prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti, ktorý adresoval všetkým fanúšikom. Na paškál si vzal trénera Ernesta Bokroša aj manažéra výberu Romana Ulehlu. Ďalší z účastníkov šampionátu, hokejista Miloš Fafrák si rovnako tak nebral servítku pred ústa a popísal niektoré praktiky počas šampionátu hráčov do 20 rokov.

"Ja osobne som trénera Bokroša pred projektom až tak nepoznal, ale presvedčil som sa o tom, čo sa o ňom hovorili a aký je. Ale to čo predviedol realizačný tím na majstrovstvách, bolo na smiech," začal Fafrák na svojom Facebooku.

"Čo môžem povedať k staraniu sa o hráča, prístupu trénerov a celkovo realizačného tímu - bolo to hrozné. Okrem hokejok, zničenej nálady a najhoršej sezóny z pohľadu výsledku a aj z pohľadu toho, že tak zlého trénera ako Pán Bokroš som nemal, a to som počúval už do ročníka 1997, kde som niektorých chalanov poznal, ale nechcel som tomu veriť, počul som od chalanov o úplatkoch, čomu som neveril, ale bohvie," vyšiel s pravdou von hráč, ktorý pôsobil v juiorskom projekte do dvadsať rokov.

Fafrák popísal aj ako sa realizačný tím správal, keď sa nejaký hráč zranil. "Keď niekto bol zranený v projekte pán “manažér” Ulehla sa ani neunúval len zaviesť hráča do nemocnice, lebo mal veľmi veľa roboty, takže sme si museli sami zaplatiť taxík a všetko si dohodnúť," dodáva na sociálnej sieti.