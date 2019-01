Takto bude vyzerať skupina MS o rok: Mladíci proti majstrom aj outsiderovi

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na budúcoročnom juniorskom šampionáte predstavia v základnej A-skupine s Fínskom, Švédskom, Švajčiarskom a Kazachstanom. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v českých mestách Ostrava a Třinec.

V B-skupine sa pobijú o postup domáci Česi, Kanada, Rusko, USA a Nemecko, ktoré sa prebojovalo medzi elitu z A-skupiny I. divízie MS. Zápasy A-skupiny sa budú hrať v Třinci, tímy v B-skupine odohrajú svoje stretnutia v Ostrave.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zatiaľ zloženie skupín definitívne nepotvrdila, mala by to však byť iba formalita. Nasadenie do skupín sa v juniorskej kategórii definuje výhradne podľa športového poriadku IIHF. Poradie určujú výsledky na predchádzajúcom turnaji a žiadne výmeny nie sú možné.

základné skupiny juniorských MS 2020:

A-skupina (Třinec): Fínsko, Švédsko, SLOVENSKO, Švajčiarsko, Kazachstan

B-skupina (Ostrava): Česko, Kanada, Rusko, USA, Nemecko