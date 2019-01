Herec Ashton Kutcher sa chcel vzdať vlastného srdca: Komu ho plánoval darovať?

Herec chcel spraviť veľké gesto.

Len dvojčatá asi chápu, aké silné môže byť súrodenecké puto. Herec Ashton Kutcher má dvojvaječné dvojča Michaela. Keď mali trinásť, brat takmer zomrel na ťažkú vadu srdca. Jediným riešením bola transplantácia. Čakanie na darcu bolo nebezpečné a pre rodinu náročné. Ashton sa vtedy chcel obetovať a bratovi darovať vlastný orgán.

"Nedokážem pre to ani nájsť slová. Je to puto, ktoré nemôžete ani opísať. Vo všetkej vážnosti, sme naozaj veľmi prepojení ... Je to akási úcta alebo hlboké ocenenie druhého a hlboká láska k niekomu, kto by položil vlastný život pre vás. Neviem to naozaj popísať, "vyhlásil brat slávneho štyridsaťročného herca v rozhovore pre Us Weekly.