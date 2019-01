Gareth Bale má svalové problémy: Koľko bude chýbať Realu?

Waleského futbalového reprezentanta Garetha Balea trápi svalové zranenie na ľavej nohe. Podľa trénera Realu Madrid Santiaga Solariho však nie je dôvod na obavy a zdravotné problémy by nemali 29-ročného krídelníka vyradiť na dlhšiu dobu.

Bale utrpel zranenie v prvom polčase štvrtkového ligového zápasu na ihrisku Villarrealu, v ktorom Real uhral iba remízu 2:2. Odohral iba prvých 45 minút, do druhého polčasu už nezasiahol. Ako informovala agentúra AP, španielsky klub neuviedol predpokladanú dĺžku hráčovej absencie, podľa slov Solariho však ide iba "o menšie zranenie a nie je to nič, čoho by sme sa mali obávať".

Realu patrí v tabuľke španielskej La Ligy pred nedeľňajším zápasom 18. kola so San Sebastianom piata priečka, za lídrom FC Barcelona zaostáva o sedem bodov.